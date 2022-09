MISLE DA SAM GA JA UBILA: Otkrivene POSLEDNJE REČI slavnog kuvara, a NJU OPTUŽUJU da je kriva za njegovu SMRT!

Entoni Burden izvršio je samoubistvo 2018. godine, a njegova smrt je šokirala svetsku javnost. Tada niko nije očekivao da će dići ruku na sebe, pogotovo jer su mnogi idealizovali njegovu životnu priču.

On je bio jedan od najslavnijih kuvara na svetu, putovao je zemljama, snimao dokumentarne emisije o hrani i po mišljenju mnogih živeo život iz snova. Međutim, na kraju se sve urušilo kao kula od karata kada je odlučio da se ubije u 61. godini života. Tada je pronađen u svom stanu, a policijski izveštaj potvrdio je da se obesio.

Sada su, nakon nekoliko godina čekanja, napokon svetlo dana ugledali i biografski fragmenti njegovog života u knjizi "Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain", a koju je pisao novinar Čarls Lirhsen.

Pregledajući njegove poruke, mejlove i intervjue, novinar je naišao na prepisku kuvara i njegove bivše supruge Otavije Busije. Dugo se nagađalo da je upravo Otavio kriva za njegovu smrt, jer se Entonijevo samoubistvo dogodilo u trenutku kada je otkriveno da ga je dugo varala dok su bili u braku.

Tom prilikom, kada je njen seks skandal razotkriven, Entoni joj je poslao poruku koja je dala naslutiti da nije u najboljem psihičkom stanju.

"Mrzim svoje fanove. Mrzim slavu. Mrzim svoj posao. Usamljen sam i živim u stalnoj neizvesnosti", rekao joj je. Takođe je komentarisao i Otavijinu preljubu, te joj dao do znanja kako se oseća po tom pitanju.

"Dobro sam. Nisam pakostan. Nisam ljubomoran što si bila s drugim muškarcem. Ja te ne posedujem. Ti si slobodna. Kao što sam rekao. Kao što sam obećao. Kao što sam stvarno mislio. Ali bila si nemarna, nesmotrena prema mom srcu. Mom životu", napisao joj je, te dodao kako ga je naviše povredilo to što je s ljubavnikom spavala u istom hotelu u kojem ju je on odvodio i u kojem su sami stvorili neke lepe uspomene.

Takođe je objavljena prepiska u kojoj se vidi da je kuvar svoju bivšu suprugu pitao zašto mu je uradila sve to, na šta mu je ona rekla da je užasno posesivan, te da je jedino što želi od njega to da je pusti na miru i zaboravi na nju. Te poruke su razmenili na isti dan kada je Entoni sebi oduzeo život.

"Ljudi kažu da sam ga ja ubila. Da je zbog mene mrtav. Razumem da svet mora da pronađe razlog. I ja bih htela da nađem taj razlog. Ljudi imaju potrebu da misle da se ubio zbog nečeg takvog. I on je mene varao. Nije nam to bio problem", rekla je Otavija nakon samoubistva bivšeg supruga.

