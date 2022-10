JOŠ JEDAN ČVRST DOKAZ O RASKOLU U KRALJEVSKOJ PORODICI: Zašto Hariju DVA I PO SATA od smrti niko nije javio da je kraljica UMRLA?!

Smrtovnica britanske kraljice Elizabete II juče je objavljena javno i to je prvi put u istoriji monarhije da se kraljevska kuća odlučila na takav potez. A on je retkost u svim zemljama gde vladaju krunisane glave. U dokumentu piše kako je 96-godišnja kraljica umrla "od starosti" (ili od prirodnih uzroka) u 15 sati i 10 minuta, 8. septembra.

Međutim, objava je u britanskim medijima izazvala novu lavinu napisa o odnosima u kraljevskoj porodici i iščitavanje skrivenih značenja svakog poteza svakog od Vindsora i ljudi koji za njih rade. Tako se Daily Mail upustio u detaljnu analizu s "intrigantnim pitanjima" zašto princ Hari nije bio obavešten o bakinoj smrti gotovo tri sata nakon što je preminula.

Samo su kralj Čarls i princeza Ana bili uz majku u dvorcu Balmoral u Škotskoj kada je umrla. Princ Edvard i njegova supruga Sofi, te prinčevi Vilijam i Endru bili su u to vreme u avionu za Škotsku i, kako piše Daily Mail, "smatra se da su oni tokom leta obavešteni o kraljičinoj smrti".

Princ Hari, pak, nije stigao ni do aerodroma. Bila je to posledica, kažu, očite zbrke o tome treba li i njegova supruga Megan da ide s njim. Prvo je rečeno da Megan putuje s njim, zatim da ipak ne ide u Škotsku. Hari se na kraju sam ukrcao u privatni avion na aerodromu Luton u 17.36 i nešto više od sat vremena kasnije sleteo u Aberdin. Let ga je koštao oko 30.000 funti. Iz Palate su već ranije novinarima potvrdili da je Čarls uspeo da kontaktira mlađeg sina samo pet minuta pre nego što će celom svetu, u 18.30, zvanično saopštiti da je Elizabeta II umrla.

Mediji sada tvrde da je kralj Čarls tokom dana insistirao na tome da lično saopšti tužnu vest Hariju, pre zvanične objave iz Bakingemske palate. Ujutru je, pišu, nazvao i Vilijama i Harija i rekao im je da što pre dođu u Balmoral jer se bakino stanje rapidno pogoršava. Nakon toga je nastavio da sedi uz majčinu postelju.

No, u Daily Mailu su izračunali da ostaju "ključna dva sata i 25 minuta" između kraljičine smrti i Harijevog ulaska u avion, u kojima "izgleda, nije bilo komunikacije između princa i njegove porodice". Dodaju kako je čak i premijerka Liz Tras tužnu vest saznala pre Harija, jer je obaveštena o odlasku kraljice u 16.30 sati.

Iz palate su odbili da komentarišu "ključna dva sata i 25 minuta", a čak ni uobičajeno blagoglagoljivi poverljivi izvori nisu mogli da objasne o čemu se radi. Ipak, našli su se neki insajderi koji tvrde kako staromodni kralj nema mobilni telefon, a funkcioniše tako da se razgovori između njega i porodice dogovaraju i upisuju u raspored. Zato se članovi porodice ponekad oslanjaju na zaposlene, pa čak i policajce iz pratnje da bi Čarlsu preneli neku hitnu poruku.

Drugi kažu da je verovatnije da je kralj želeo sa sinom da razgovara lično, no kako se približavao trenutak zvanične objave, vreme je jednostavno "proletelo".

Izvori koji su bili uključeni u operaciju "Londonski most je pao", plan aktivnosti odmah nakon kraljičine smrti, naglasili su da je kralj, uz to što je morao da se nosi s emocijama u tužnom trenutku, imao i gomilu posla oko administracije.

- Kao i u svemu drugom, možete imati savršen plan na papiru, ali sve je to drugačije kada krene realizacija plana u stvarnosti i to uz traumu zbog ličnog gubitka - rekao je jedan od tih pouzdanika.

Drugi je dodao kako je "malo ljudi u porodici" bilo u redovnom kontaktu s Harijem u poslednje vreme, te da je do njega ponekad "neverovatno teško doći".

Na Ostrvu smatraju da je, ma koja istina bila o ovom šumu u komunikacijskom kanalu između princa Harija i ostatka porodice, sada još vidljivija složenost odnosa među Vindsorima. Razdor u porodici očito je sve veći. A to, zavisno od toga kome su naklonjeni oni koji ih pišu, sluti na nove, uzbudljive drame s kraljevskih dvora.

