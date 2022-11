BIO JE ŽRTVA INTERNET NASILJA: Progovorio menadžer tragično preminulog repera! Tvrdi da su ga NEPRESTANO MALTRETIRALI!

Aron Karter dugo vremena je bio žrtva internet nasilja, otkrio je za Page Six njegov menadžer Tejlor Helgeson. Nedavno preminuli pevač suočavao se s neprekidnom onlajn mržnjom, te s njom, navodno, više nije mogao da se nosi.

"Bilo je to poput noćne more, bez prestanka su ga maltretirali. Bilo je to tako nemilosrdno i nanelo mu je puno štete", rekao je menadžer.

foto: Profimedia

Karter je tragično preminuo u 35. godini, a pronađen je okružen limenkama s kompresovanim vazduhom i bočicama tableta. Iako je Helgeson ranije izjavio da ne veruje da bi Karter ikada počinio samoubistvo, smatra da je njegovo mentalno zdravlje sigurno bilo narušeno zbog brojnih internet "trolova" koji su ga neprestano vređali i maltretirali.

"Ne bih išao tako daleko da bih u celosti to okrivio za Karterovu smrt, ali gledao sam kako ga to slama tokom dužeg vremenskog perioda. Nikada nije odabrao ovaj način života... Mislim da mu nisu dati isti alati kao mnogima od nas da može da upravlja svojim životom na način koji mu ostavlja prostora da živi održivi, dobar život", komentarisao je skrhani menadžer.

foto: Printscreen

Dodao je i da je ta mržnja javnosti prema njemu s vremena na vreme čak i nadmašila digitalni prostor, pa se prisetio kako su ga psovali tokom jednog nastupa uživo.

"To je zaista uticalo na njega, a on to nije želio da pokaže tokom nastupa. No, kada je sišao s bine bio je stvarno tužan. Nije bio ljut, bio je istinski tužan", prisetio se Helgeson i dodao da je nakon nastupa Karter otišao kući da čita komentare na Tviteru.

foto: Printscreen/Instagram

"Gledao je sve te stvari i jako ga je bolelo da čita to", rekao je menadžer i otkrio da Karter "jednostavno nije mogao da prestane da koristi društvene mreže".

Jednom mu je čak ponudio da on vodi njegove profile na društvenim mrežama umesto njega, kako bi ga odmakao od sve te onlajn mržnje, ali to se nikada nije dogodilo jer je Karter smatrao da je njegova dužnost da odgovara "hejterima".

"Često je imao osećaj kao da mora nešto da im dokaže", dodao je i objasnio da je tu bilo i poruka punih ljubavi i podrške, te da nisu svi bili zli prema njemu. No, Aron Karter uvek je više pažnje pridavao porukama mržnje.

