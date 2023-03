OVAJ FILM JE APSOLUTNI POBEDNIK OSKARA: Osvojio je SEDAM NAGRADA, a evo O ČEMU SE RADI u njemu i u kojim kategorijama je pobedio

Nagrada Oskar je u najprestižnijoj kategoriji, najbolji film, dodeljena ostvarenju "Sve u isto vreme" (Everything everywhere all at once)!

U kategoriji najboljeg filma, nominovani su bili još:

"Top gan: Maverik"

"Women talking"

"The Banshees of Inisherin"

"Trougao tuge"

"Fabelmanovi"

"Na Zapadu ništa novo"

"Avatar: Put vode"

"Elvis"

"Tar"

Film "Sve u isto vreme" osvojio je sedam od 11 Oskara, za koliko je bio nominovan. Nagrađen je u kategorijama najbolji film, režija i originalni scenario (Danijel Kvan i Danijel Šejnert), glavna glumica (Mišel Jeo) i sporedna ženska uloga (Džejmi Li Kertis), sporedna muška uloga (Ke Huj Kvan), i najbolja montaža (Pol Rodžers). Izmakle su mu nagrade u kategorijama najbolje sporedne glumice za Stefani Hsu, najbolju originalnu pesmu i musiku, kao i kostim.

O čemu se radi u ovom filmu?

Evelin Vang, imigrantkinja iz Kine, prolazi proveru Poreske službe i otkriva da mora da se poveže sa verzijama sebe iz paralelnih univerzuma, kako bi sprečila misteriozno moćno biće da uništi čitavu stvarnost.

Pogledajte trejler filma.

