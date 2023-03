DŽABA TVRDE PAZAR, MORAJU DA DOĐU NA ČARLSOVO KRUNISANJE: Ako se ne pojave, Hari i Megan će snositi POSLEDICE! Sve isplivalo

Princ Hari i Megan Markl pozvani su na krunisanje kralja Čarlsa, a iako i dalje nisu potvrdili da li će prisustvovati, ovo bi moglo da ih natera.

U maju ove godine održaće se krunisanje kralja Čarlsa III, a najčešće pitanje koje se postavlja je ono hoće li ceremoniji prisustvovati odbegli princ Hari i njegova supruga, Megan Markl.

Još nije objavljeno hoće li vojvoda i vojvotkinja od Saseksa biti deo kongregacije od 2.000 ljudi u Vestminsterskoj opatiji, ali je objavljeno da njihova deca, princ Arči i princeza Lilibet, nisu ušli u izbor.

foto: Profimedia

S obzirom na to da su odnosi između para i kraljevske porodice na najnižem nivou, veruje se da moraju da se ispune brojni zahtevi Saseksovih ako žele da se pojave. Ako ipak odluče lično da gledaju ceremoniju, prema njima će se postupati drugačije nego prema drugim članovima kraljevske porodice i neće imati ključnu ulogu u postupku. Takođe će morati da poštuju posebna pravila i nose različitu odeću.

A kako britanski mediji sada pišu, navodno supružnici nemaju opciju, te će morati da učestvuju na krunisanju. Naime, kako Megan i Hari trenutno žive u Kaliforniji, gde su potpisali višemilionske ugovore s kompanijama kao što su Netflix i Spotify, upravo će taj deo možda odigrati ključnu ulogu u odluci.

foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

Kako kaže PR stručnjak Ričard Ficvilijam, Megan i Hari ne mogu sebi da dozvole odsustvo s krunisanja.

"Jedini razlog zbog kojeg imaju svoje poslove s velikim kompanijama je jer su i dalje deo kraljevske porodice. Kada bi naglasili svoju izolaciju time što ne bi došli na kraljevski događaj važan kao što je samo krunisanje, to bi negativno uticalo na njihove ugovore ili njihovu obnovu. Moraju da prisustvuju. Nemaju drugih opcija", rekao je za OK!.

Inače, princ se juče pojavio na Visokom sudu u Londonu zbog ročišta protiv izdavača britanskih novina Daily Mail jer su mu navodno prisluškivali telefon i na druge načine kršili njegovu privatnost.

foto: Paul Edwards / News Licensing / Profimedia

Hari je podigao tužbu protiv Associated Newspapers-a s nekoliko drugih slavnih osoba, među kojima su pevač Elton Džon i njegov suprug, reditelj Dejvid Furniš i glumice Elizabet Harli i Sejdi Frost. Princ je stigao na prvi dan pripremnog ročišta, a pred sudom su ga snimili fotografi.

Inače, advokati princa Harija i glumice Sejdi Frost su u oktobru objavili izjavu u kojoj su otkrili da slučaj protiv Associated Newspapers-a uključuje optužbe za prisluškivanje telefonskih poziva, automobila i domova te plaćanje policiji za osetljive informacije.

Izdavač Daily Mail-a, The Mail on Sunday-a i Mail Online-a, Associated Newspapers rekao je da "u potpunosti i nedvosmisleno" poriče optužbe. Traže da se slučaj odbaci.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

03:21 PRINC HARI JE ILI LICEMERAN ILI SAMO GLUP Novinarka: Njegov prljav veš odgovara dvoru U SVAKOJ GENERACIJI POSTOJI OSOBA KAO ON