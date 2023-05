TINA TARNER JE BILA TIHA PATNJA SLAVNOG PEVAČA KOJI JE OBOŽAVAO SRBIJU: Divio joj se izdaleka, evo kako joj je pomogao u karijeri

Malo je poznato to da je slavna pevačica, Tina Tarner, koja je juče preminula u 83. godini života u Švajcarskoj, bila tiha patnja čuvenom muzičaru Dejvidu Bouviju godinama.

Bouvi je godinama čeznuo za kraljicom rokenrola. Konačno je jednom uspeo da zavede Tinu Tarner, noseći jednu od njenih perika, potpuno nag i pevajući joj hit "Rolling on the river”. I ništa više. Kao da je još nešto bilo potrebno....

Dejvid Bouvi je godinama pričao da je Tina Tarner njegova omiljena umetnica, divio joj se dugo iz daleka. Upoznao ju je na zabavi 1983. u Njujorku, sa njima je bio i Kit Ričards i brojne druge slavne ličnosti.

Naredne godine zamolio ju je da sarađuje sa njim na singu "Tonight" što je ona prihvatila.

Kakva je energija spajala njih dvoje, može se videti i na snimku sa koncerta gde su izveli ovaj veliki hit. U jednom momentu on joj je nešto šapnuo na bini i slatko nasmejao. Snimak se sa istom pažnjom gleda decenijama.

Tina Tarner je 1985. pozvala Dejvida Bouvija da tokom njenih nastupa u Britaniji u okviru turneje "Private dancer", izvede sa njom na bini pesme "Tonight" i "Let's Dance". On je rado prihvatio poziv.

Prema rečima Tininog dugogodišnjeg saradnika Edija Hemptona Armanija, on se nije uopšte dvoumio i kada je stigao, otkrio joj je svoje namere.

"Rekla mi je da joj je Dejvid već mnogo puta rekao "želim te". Stigao sam da vidim njihovu tonsku probu na pozornici i šalili su se sve vreme", ispričao je.

Kasnije su se vratili u hotel i jeli suši. Sledećeg jutra otišao sam u Tininu sobu i ponašala se jako čudno. Rekla je: "O moj Bože, Dejvid je tako nevaljao". Ispričala mi je da joj je prišao, pa otkrila: "Pomislila sam- oh, malo ćemo se zabaviti. I jesu se zabavili. Tina je tada počela da se smeje i dodala je: "Otišao je pod tuš, a onda je izašao, potpuno go, noseći jednu od mojih rezervnih perika. Počeo je da peva “Rolling on the river” i da pleše kao ja", otkrio je Edi Hempton Armani.

Tinin saradnik je dodao da je Bouvi za razliku od mnogih drugih muškaraca koji su bezuspešno pokušavali da osvoje Tinu, korisitio klasičan dobri humor.

"Pojavio se na vrhu dugih stepenica na pozornici. Tina se okrenula sa najvećim osmehom koji je govorio: "Provela sam uzbudljivu noć". Atmosfera između njih bila je električna. Na pozornici joj je nešto šapnuo, a Tina je prasnula u smeh. Kasnije mi je otkrila da je rekao: "Još me boli polni organ". Bio je jedan od samo nekoliko sretnika koji su osvojili Tinu".

Slavna pevačica je 2004. otkrila da je Dejvid Bouvi imao presudan uticaj na njenu karijeru.

Nakon što se 1976. razvela od Ajka Tarnera koji ju je zlostavljao, izdavačka kuća Capitol Records okrenula joj je leđa, ona je tada rešila da napravi kraću pauzu. U razgovoru za britanski magazin "Female First" Tina Tarner rekla je da je uspela da ponovo stane na noge zahvaljujući pomoći koju je ponudio kolega Bouvi.

foto: Profimedia

Godine 1983. Dejvid Bouvi učinio je nešto vrlo posebno i značajno za mene. Snimali smo za istu kuću, ali je doneta odluka da se ne potpiše novi ugovor sa mnom. Captol je obnovio saradnju sa Dejvidom, i hteli su da ga izvedu na večeru u Njujorku da bi to proslavili. "Žao mi je, ali idem u Ric da vidim natup svoje omiljene pevačice". A to sam bila ja", rekla je Tina Tarner.

Nakon što ih je Bouvi odbio odlučili su da odu na taj nastup i ostalo je istorija.

Srećom, bio je to sjajan nastup. Kad su to videli i reakcije publike, je Capitol Records je počeo da me gleda drugim očima. Zbog Dejvdia sam dobila još jedan posao, sve ostalo se nadovezalo. Uvek ću mu biti zahvalna", poručila je Tina Tarner, piše "People".

Da podsetimo, slavni muzićar Dejvid Bouvi je bio poznat po tome da je bio veliki ljubitelj naše zemlje i nekoliko puta je bio u poseti Beogradu.

(Kurir.rs/Blic žena)

