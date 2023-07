"TA REČENICA IZ SCENE INTIMNOG ODNOSA VREĐA NAŠU VERU" Jedan deo vernika OVE ZEMLJE poziva na BOJKOT svetskog hita "Openhajmer"

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Najnoviji blokbaster Kristofera Nolana "Openhajmer" (Oppenheimer) izazvao je piše CNN, kontroverze među hinduističkom desnicom u Indiji, a neki su pozvali na bojkot filma i uklanjanje scene seksa u kojoj glavni lik izgovara poznatu rečenicu iz svetih spisa te religije. Film prati priču o atomskoj bombi kroz viđenje njenog tvorca Roberta Openhajmera, a pomenuta scena seksa prikazuje glumca Kilijana Marfija, koji igra glavnu ulogu i Florens Paf, koja glumi njegovu ljubavnicu Džin Tatlok. Paf zastaje tokom intimnog odnosa i uzima kopiju Bhagavad Gite, jednog od najsvetijih spisa hinduizma i traži od Marfija da čita iz nje.

"Sada sam postao Smrt, razarač svetova", kaže Openhajmerov lik dok nastavljaju snošaj. Scena je izazvala bes među nekim desničarskim grupama, a političar iz indijske hinduističke nacionalističke stranke Bharatiya Janata (BJP) nazvao je film "uznemirujućim napadom na hinduizam" i optužio ga da je "deo veće zavere antihinduističkih snaga".

foto: Promo

U saopštenju od subote indijski poverenik za informiranje Udaj Mahurkar rekao je da je scena "direktan napad na verska uverenja milijarde tolerantnih hindusa", usporedivši to s "vođenjem rata protiv hinduističke zajednice".

"Verujemo da će, ako uklonite ovu scenu i učinite ono što je potrebno da biste osvojili srca Hindusa, to će biti put za utvrđivanje vaše akreditacije kao osetljivih ljudskih bića i darovanje prijateljstva milijardama dragih ljudi", dodao je Mahurkar. Film je dobro primljen u većini Indije, koja je 1974. izvela svoj prvi nuklearni test. Kritičari su mu dali izvrsne kritike, a ljudi hrle u bioskope kako bi ga gledali. "Openhajmer" je u Indiji zaradio više od tri miliona dolara u premijernom vikendu, dok je dugo očekivana "Barbi" rediteljke Grete Gervig, koja je počela da se emituje u bioskopima istovremeno, zaradila nešto više od milion dolara.

foto: Promo

Indijski filmski odbor dao je "Openhajmeru" ocenu U/A, koja je rezervisana za filmove koji sadrže umerene teme za odrasle i mogu da ih gledaju deca mlađa od 12 godina uz roditeljski nadzor. Do sada nema zabrana filma ni u jednoj od država i saveznih teritorija u zemlji, piše CNN. Ovo nije prvi put da je hinduističku desnicu uvredio film, televizijska emisija ili reklama zbog njihovog prikazivanja hinduizma. Neki su bojkotovani ili čak izbačeni iz programa nakon negodovanja konzervativnih i radikalnih grupa. Konkretno, 2020. Netflix je izazvao značajne reakcije u Indiji zbog scene u seriji "A Suitable Boy", koja je prikazivala hindu ženu i muslimana kako se ljube u hinduističkom hramu. Iste godine indijska marka nakita Tanishq povukla je oglas s međuverskim parom nakon kritika na internetu. Uoči izlaska "Openhajmera" Marfi je rekao da je čitao Bhagvad Gitu dok se pripreamo za ulogu.

"Mislim da je to apsolutno predivan tekst, vrlo inspirativan. Verujem da je Openhajmeru bila uteha, na neki način mu je to bilo potrebno i to mu je pružalo veliku utehu, ceo život", rekao je indijskoj filmskoj kritičarki Sučariti Tjagi u intervjuu. Openhajmer, koji je poznat kao "otac" atomske bombe, bio je privučen hinduizmom i njegovim učenjima, te je svladao i sanskrit.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

02:35 SVI POGLEDI UPRTI U NJU, SOFI MILO OŽIVELA BARBI LUTKU! Manekenka sabrala utiske pokraj roze kabrioleta: Ovo mi je posebno drago