BIVŠI JU JE PONIŽAVAO I VARAO S DADILJOM, SAD ČEKA DETE S 15 GODINA MLAĐIM: "Osuđuju me zbog trudnoće u zrelim godinama"

Glumica i manekenka Sijena Miler (41) otkrila je da će dobiti devojčicu sa svojim 27-godišnjim partnerom Olijem Grinom, prenosi Vogue.

Na fotografijama koje je snimila za modni magazin, glumica je pokazala svoj trudnički stomak i pozirala zajedno s ćerkom Marlou (10) i svojim partnerom.

Sijena je iskreno govorila o svojoj trudnoći i tome kako je bila neplanirana, ali je priznala da se oseća psihički spremnijom nego kad je bila trudna s prvim detetom. Ona je, naime, Marlou dobila s bivšim partnerom, glumcem Tomom Staridžom (38).

Borba s predrasudama

A sada, dok je beba na putu, Sijena otkriva da se ipak bori sa sopstvenim predrasudama o tome da je ona jedna od onih starijih majki, te se trudi da nauči kako da prestane da se šali na taj račun.

"Volela bih da dođem do tačke kad više neću osećati potrebu da se šalim s tim da sam starija i da čekam dete", poručila je glumica koja će drugo dete dobiti u 41. godini.

"Imala sam veliku sreću, nisam pokušavala da zatrudnim. Ovo se dogodilo potpuno iznenada i biološki sam to mogla da učinim", dodala je i nastavila: "Mislim da je ljudima prijatan taj način života koji se neguje već dugi niz godina, a koji je vrlo mizogin i patrijarhalan. To što sam ja starija žena koja je u vezi s mlađom osobom i što sam zatrudnela nakon 40. neki smatraju neodgovornim i govore ‘jadno to dete‘, a to su tako dvostruki standardi."

Glumica, koja je prethodno bila u dugoj vezi s glumcem Džudom Louom (50), potvrdila je da je po drugi put trudna još u avgustu. Sijena i Oli u vezi su od 2021, a on je 15 godina mlađi od nje.

"Pretpostavljam da je mnogima to teško da pojme, ali nije tu bilo ničega osim ljubavi i radosti. Mislim da ne možete da naređujete srcu koga će voleti, ja to nikada nisam mogla", ovim rečima je komentarisala njihov odnos. A kad su je novinari upitali misli li da će on jednog dana poželeti neku mlađu, jednostavno je odgovorila: "Oli bi rekao da bih pre ja poželela da budem s nekim starijim."

foto: Profimedia

Kasnije se tokom intervjua našalila na račun proslave njegovog 27. rođendana.

"Laknulo mi je što se više ne zabavljam s 26-godišnjakom", smeje se.

Inače, njih dvoje su se upoznali na žurki za Noć veštica koju je organizovao zajednički prijatelj. Iako su se poljubili već pri prvom susretu, Sijena se tada ipak "povukla" jer je verovala da taj odnos nigde ne vodi. Međutim, Oli je bio uporan pa su uskoro izašli na piće u Njujorku, ali je Sijena ipak sa sobom povela prijateljicu Emili Blant.

foto: MJ Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Kad sam stigla tamo, među njima je postojalo nešto predivno. Zagrlila sam je i rekla joj da ću se ja sad povući. Vidim toliko nje u njemu, u toj njegovoj slobodoumnosti, znatiželji i bezazlenosti", komentarisala je slavna prijateljica.

Oli je takođe glumac, a pojavio se u najnovijoj sezoni "Krune" kao Rupert Finč, unverzitetski prijatelj princa i princeze od Velsa, s kojim su se družili dok su bili na Sent Endruzu.

Prethodne ljubavi

Sijena se nedavno osvrnula i na svoj ljubavni život pre Olija, te je istakla da je ulagala svoje emocije u osobe koje toga nisu bile vredne. Otkrila je i da je uvek mislila kako će se udati do svoje 30, ali veze u kojima je bila tih godina nisu ispale onakvim kakvim se nadala.

foto: Profimedia

"Uložila sam ono što mi se činilo kao važne godine u nešto što je bio totalno pogrešan izbor. Te osobe pokazale su da uopšte nisu zaslužile moju pažnju. Samo sam gubila vreme", rekla je tada za britanski Vogue.

Ogradila se i objasnila da pritom ne misli na oca svoje ćerke Marlou, s njim je ipak ostala u prijateljskim odnosima.

Najpoznatija je po vezi s glumcem Džudom Louom, a njihova tadašnja romansa punila je novinske stupce tih godina. Pričalo se da je zbog Sijene ostavio dizajnerku Sejdi Frost, s kojom ima troje dece. Iako su bili vereni, skandali su im obeležili odnos.

Džud Lou i Sijena Miler foto: Profimedia

Naime, glumac ju je prevario s dadiljom, a onda je napravio dete i jednoj konobarici. Sijena je u javnosti bila predstavljena kao prevarena žena, a glumački projekti pali su joj u vodu.

"Bilo je stvarno teško. Nadam se da tako nešto više nikada u životu neću doživeti. Baš sam otvarala predstavu u pozorištu u kojoj sam imala glavnu ulogu i nedeljama sam morala sama da ustajem iz kreveta i suočavam se s raskidom koji je postao javan. A onda sam morala da stanem svako veče pred 800 ljudi. Tih prvih nekoliko nedelja uopšte se ne sećam", izjavila je tada.

Ipak, čini se da mu nije želela ostati dužna - strani mediji pisali su da mu se osvetila tako što ga je prevarila s njegovim najboljim prijateljem Danijelom Krejgom. A kad je saznao da ga je prevarila, navodno se posvađao sa svojim dugogodišnjim prijateljem.

