U LJUBAVI NEMA SREĆE, A SINA NAZIVA SRODNOM DUŠOM: Ova slavna glumica prošla je SITO I REŠETO, jedino je u OVOME pronašla sreću

Glumica i manekenka Elizabet Harli (58) ove srede prošetala je crvenim tepihom na premijeri filma "Strogo povjerljivo", a mnoge obožavatelje oduševio je glumičin mladoliki izgled i vitka figura u šestoj deceniji.

Harli tokom cele večeri nije mogla da skine osmeh s lica, a pojavila se u društvu sina Damjana. Inače, majka i sin našli su se u centru medijske pažnje nakon što je Damjan režirao eksplicitne lezbejske scene u kojima glumi upravo Elizabet.

foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

"Ali, zapravo, za nas to uopšte nije bila velika stvar, samo jedna od sedam scena koje smo snimali tog dana. Nismo imali puno vremena. Bila je to noćna scena, a čim padne mrak, komarci počnu s bombardovanjem. Nismo baš puno razmišljali o tome. Iako znam da drugi ljudi misle da je to prilično zapanjujuće", rekla je, ranije, za "The Telegraph".

Inače, Elizabet je mnogima poznata po dugogodišnjoj vezi sa glumcem, Hju Grantom. Zajedno su proveli 13 godina, a 1995. godine ulovili su ga dok je bio intiman s prostitutkom, Divajn Braun. Dobio je dve godine uslovne kazne, a u medijima su o njemu izveštavali konstantno. Uprkos tome, uspeo je da zadrži dobar odnos s Elizabet. Oprostila mu je, a onda su 2000. godine konačno raskinuli. Nakon svega, ostali su dobri prijatelji i on je čak kršteni kum njenom sinu Damjanu, piše "Stil".

foto: profimedia

Iz kratke romanse sa milionerom i producentom, Stivom Bingom, koji je izvršio samoubistvo skočivši sa 27. sprata, dobila je sina, a iznenada je prerano preminuo i njen bivši verenik, Šejn Varn.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, britanska glumica utehu i sreću, nakon svih ljubavnih nedaća i tragedija, pronašla je u svom sinu Damjanu, koji uspešno pliva u manekenskim vodama i neodoljivo podseća na svoju slavnu majku. Inače, Damjan i Elizabet su nerazdvojni i često provode vreme zajedno, a on čak i fotografiše svoju majku u toplesu. Njihov odnos često je tema tabloida u Velikoj Britaniji, a u nekoliko navrata je okarakterisan kao "neprikladan" i "bizaran".

"Pošto sam ja samohrana majka, a on je moje jedino dete, logično je da puno vremena provodimo zajedno i da uživamo u društvu jedno s drugim", rekla je tada i dodala da je Damjan njena srodna duša.

(Kurir.rs/Story.hr/J.M.)

