Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons na Antartiku u društvu sina Dilana i ćerke Keris

Slušaj vest

Holivudska glumica Nikol Kidman (58) ispisala je još jednu stavku na svojoj ličnoj „listi želja“ – posetila je Antarktik, jedini kontinent na kojem do sada nije bila. Ovo nesvakidašnje putovanje nije doživela sama, već u društvu ćerki Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (15), s kojima je uživala u avanturi na samom kraju sveta.

Kidman je u sredu, 21. januara, na Instagramu podelila nekoliko fotografija sa putovanja, uz emotivnu poruku.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije Nikol Kidman sa najhladnijeg kontinenta:

1/5 Vidi galeriju Nikol Kidman na Antartiku u društvu najbolje drugarice i ćerki Sandej Rouz i Fejt Margaret. Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

– Hvala SilverSea na ovom putovanju na moj sedmi kontinent! Avantura života s porodicom i prijateljima – napisala je slavna glumica.

Na jednoj od fotografija Nikol i njene ćerke poziraju u upečatljivim crveno-crnim snežnim odelima i sa sunčanim naočarima, dok na drugoj oskarovka stoji na palubi broda, obučena u belu jaknu i crne pantalone, a iza nje se uzdiže ledeni breg.

Antarktik kao nova destinacija slavnih

Nikol Kidman nije jedina javna ličnost koja je ove zime odlučila da poseti najhladniji kontinent na planeti. Hrvatski influenser i svetski putnik Kristijan Iličić takođe se pohvalio snimcima sa Antarktika, gde je zaokružio impresivan lični poduhvat.

Kristijan Iličić na Antartiku Foto: printscreen/instagram/kristijanilicic

– 7/7 kontinenata. Antarktik – završeno! Ovim korakom zatvaram krug koji je započeo kao dečački san. Posetio sam sve države sveta i svih sedam kontinenata. Niko pre mene u istoriji Hrvatske nije uspeo u tome – napisao je Iličić.

U emotivnoj objavi dodao je da ovim putovanjem završava jedno veliko životno poglavlje, koje ga je, kako kaže, oblikovalo i odvelo dalje nego što je ikada mogao da zamisli.

Daglas i Zita Džouns započeli godinu na „kraju sveta“

Antarktik je bio izbor i za čuveni holivudski par Majkla Daglasa (81) i Ketrin Zite Džouns (56), koji su 2026. godinu započeli porodičnim putovanjem na ledeni kontinent. Sa sobom su poveli i sina Dilana i ćerku Keris.

Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons na Antartiku u društvu sina Dilana i ćerke Keris Foto: printscreen/instagram/michaelkirkdouglas

Daglas je na Instagramu objavio retku porodičnu fotografiju snimljenu na brodu, uz kratku poruku: „Pozdrav s Antarktika!“

Porodica je pozirala u identičnim crvenim jaknama i crnim pantalonama, sa prslucima za spasavanje, dok su snežni pejzaži u pozadini dodatno naglasili nesvakidašnjost prizora.

I Kolinda stigla do Antarktika

Na Antarktiku se nedavno našla i bivša hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je tamo putovala u društvu Kristijana Iličića. Prizore sa ovog putovanja podelila je na društvenim mrežama, a posebnu pažnju izazvao je snimak na kojem skače iz gumenjaka u ledeno more.

Video: Prvi antartički pingvin koji je rođen van Antartika