PRVO ŠTO SAM UGLEDALA BILA JE NJENA GOLA ZADNJICA! Majka napravila profil na društvenoj mreži pa saznala STRAŠNU ISTINU o svojoj ĆERKI!

Jedna majka otkrila je na slučajno na Tviteru da se njena ćerka bavi pornografijom i ostala potpuno šokirana, jer je sve vreme živela u ubeđenju da je njena 19-godišnja mezimica potpuno drugačija.

“Mislila sam da je Tviter mesto gde Donald Tramp ostavlja svoje glupe komentare, a ne nešto što ima mračnu pozadinu”, počela je svoju iskrenu priču ova majka u jednoj onlajn grupi i priznala da eksplicitni sadržaji nisu nešto što je očekivala da vidi a spomenutoj društvenoj mreži, a pogotovo ne da njena ćerka bude u glavnoj ulozi!

“Jednog dana sam napravila nalog na pomenutoj društvenoj mreži da vidim šta propuštam. Umesto Trampovih reči, našla sam nešto što se tiče lično mene – svoju ćerku koja objavljuje porno sadržaj. Bila sam potpuno šokirana onime što vidim. Videti svoju ćerku u ovakvom izdanju bilo je poražavajuće”, ispričala je majka.

Kako je rekla, nakon ovoga ćerku više ne može da gleda istim očima, jer joj je svojim “porno alter-egom” uskratila lepo sećanje na sebe kao dobro i nevino dete, pošto joj je sada pred očima uvek slika njene zadnjice.

Bez obzira na to što ju je danima mučila ćerkina eksplicitna objava, na kraju je ipak odlučila da se suoči sa njom. Ćerka joj je za vreme razgovora iznela svoju stranu priče i objasnila da je ona sada “odrasla žena” koja samostalno može da donosi sopstvene odluke.

“Rekla mi je da je to njen način da se izrazi onako kako ona to želi, kao i da je to oslobađa”, rekla je majka pa zaključila:

“Morala sam da podržim njenu odluku i ne osuđujem njen izbor, jer kao roditelj to je jednostavno ono što nekada moraš učiniti.”

