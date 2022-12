OVE STVARI NIKAKO NE SMETE DA RADITE KAD ČISTITE UŠI: Možete TRAJNO da oštetite sluh! Ovaj NAČIN je najbolji, a jednostavan je

Cerumen, odnosno masnoće u ušima se ne nakupljaju kod svih istom bzinom. Dok neki ljudi moraju praktično jednom mesečno da rade ispiranje ušiju kako bi uklonili ove naslage, ima i onih koji su to učinili svega par puta u životu.

Ova procedura može da se obavi kod lekara opšte prakse, ali isto tako i kod kuće. Samo je potrebno da ispoštujete nekoliko osnovnih pravila i nećete pogrešiti!

Dakle, kako da bezbedno očistite uši? ORL lekari sugerišu da izbegnete ove česte greške. Verovatno ste odmalena naučeni da kad završite sa kupanjem, obavezno štapićima pročistite uši. Poslednjih godina lekari upozoravaju da je ovo loša navika koja može da trajno ošteti uši i sluh, prenosi Mondo.

foto: Profimedia

Da li svi treba da čiste cerumen?

Ispostavilo se da ne moraju svi da uklanjaju cerumen. Ali, ako se naprav velike naslage, to može da dovede do bolova u uhu, povećanog rizika od infekcija, privremenog gubitka sluha, pa čak i socijalne izolacije i depresije. U većini slučajeva masnoće iz ušiju se nakupe praktično same ispadnu. To je ono kada prstom prećete po ušnoj školjki i shvatte da se pokupili sa nje masnoće.

Kako bezbedno očistiti uši?

Ako cerumen ne "otpadne" sam od sebe, postoje neki jednostavni načini da ga se rešite i otpušite uši. Evo šta treba da radite:

Stavite dve do tri kapi bademovog ulja u uvo tri do četiri puta dnevno tokom 3-5 dana. Lekari predlažu da nakapate dok ležite na jednoj strani i tako ostanete nekoliko minuta kako bi ulje moglo da prođe kroz ušni kanal.

Najbolje je da ulje sipate pre spavanja, tada su rezultati najbolji.

Za otprilike dve nedelje, grudvice cerumena će ispasti iz uha – uglavnom noću dok spavate.

foto: Profimedia

Najgore greške

Doktori kažu da postoje dve velike greške koje možete da napravite kad čistite uši kod kuće, a to su:

Upotreba oštrih, šiljatih predmeta kao što su ukosnica ili čačkalica.

Upotreba svećica za uši ili mini usisivača. Po rečima lekara ne postoje dokazi o efikasnosti ovih proizvoda, a nestručno rukovanje može da ugrozi zdravlje.

(Kurir.rs/ Mondo)

Bonus video:

01:33 SVI SU JOJ GLEDALI U UŠI! Pevačica JEDNIM DETALJEM poslala momku TAJNU PORUKU, pa otkrila: Imali smo TRZAVICE!