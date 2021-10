HELJDA, PRIRODNA PODRŠKA ZA SVE: Gde sve pomaže i zašto je dobra za naše zdravlje

Nijedna druga žitarica ne sadrži tolike količine mineralnih sastojaka. Od njenog semena pravi se izuzetno hranljivo crno brasno, pa je krajnje vreme da uvrstite ovu namirnicu u svakodnevnu ishranu.

Heljda se skoro uvek svrstava u žitarice iako je botanički gledano ona zeljasto povrće. Ima pozitivno dejstvo u lečenju bolesti krvotoka, proširenih vena, pucanja kapilara, slabe memorije, reume, dijabetesa i stomačnih oboljenja. Najrasprostranjeniji oblici korišćenja ove biljke su zrno heljde, kao i sušena stabljika i cvet (za čaj).

Vitamini i minerali Belančevine heljde su kvalitetnije od belančevina žitarica a u sebi sadrži vitamine B1 i B2, kao i vitamin P, koji je odličan za otpornost krvnih sudova. Nijedna druga žitarica ne sadrži tolike količine mineralnih sastojaka kao što su kalijum, fosfor, kalcijum, a nisu zanemarljive ni količine magnezijuma, natrijuma i gvožđa. Od heljdinog semena pravi se izuzetno hranljivo crno brašno, koje može da se koristi za pravljenje kora, rezanaca i testa za hleb, kao i kolača.

Dijetalna i lekovita Jela od heljde snižavaju visok krvni pritisak i to je jedan od najvećih kvaliteta i lekovitih dejstava. Cvet heljde je dobar kao lek protiv kašlja i sluzi u gornjim disajnim putevima. Plod heljde je ukusan u svim kombinacijama. Mnogi lekari su dokazali da je heljda idealna namirnica za spremanje prirodno zdravih i dijetalnih jela.

Kaša za mozak Od heljdine prekrupe može da se sprema zdrava i ukusna kaša, koja spada u vrhunske dijetetske proizvode. Preporučuje se u normalnoj ishrani dece i odraslih, a posebno kod osoba koje imaju velike intelektualne napore, jer jača memoriju i koncentraciju. U Rusiji je zovu hranom studenata.

Baktericid Sveži listovi heljde mogu da se stavljaju direktno na ranu ili posekotinu, jer imaju izraženo baktericidno dejstvo. Najfinije heljdino brašno, pomešano sa usitnjenim listom ove biljke, odličan je i ekološki bebi-puder, koji nežnu dečiju kožu štiti od infekcija.

Isprobajte Čajevi za lečenje arteroskleroze

Čaj 1: Dve kašičice osušenog lista heljde preliti sa 2 dl proključale vode, poklopiti, ostaviti da odstoji 15 minuta i procediti. Piti dve do tri šolje dnevno tokom četiri do osam nedelja. Čaj 2: Sušenu kašiku neoljuštenog semena heljde sipati u 2 dl vode i ostaviti da se kuva 10 minuta, a potom procediti. Ovaj napitak treba piti mlak, po dve do tri šolje dnevno. Može da se zasladi heljdinim medom koji deluje umirujuće. Terapija traje tri ili četiri nedelje.