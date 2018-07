NEVEROVATNI „THE LAND OF LEGENDS“: Bajka i zabava, za decu, ali i za odrasle!

Antalija je oblast u kojoj su letovališta prepuna luksuznih, maštovito uređenih, tematski kreativnih hotelskih kompleksa. Jedan se, za sada, potpuno izdvaja od svih ostalih. On je ostvarenje dečijih snova, baš kao što je to i Diznilend. U pitanju je hotel The Land Of Legends 5* u Beleku ​​​​​​.

Počnimo od osnovnih stvari koje bez obzira na temu, interesuju svakog putnika. The Land Of Legends 5* nalazi se u blizini Beleka, u mestu Kadriye, na samo 6 km od centra Beleka. Po sletanju na aerodrom u Antaliji, transferom se putuje svega pola sata do hotela. Iako hotel ima veliki broj odlično opremljenih i nezamislivo maštovito uređenih soba, sam po sebi hotel ne bi značio mnogo da nije deo nepreglednog i iznad svega zabavnog tematskog parka. Otvoren je 2016. godine i pre svega je namenjen gostima sa decom. U redu, i gostima koji su ostali mladi duhom i radije bi menjali komfor za avanturu.

Glavni simbol tematskog parka su dve visoke kule, visoke čak 111 metara, na čijem se vrhu nalaze opservatorije. Brojni bazeni, sa talasima, za surfovanje, sa toboganima ili bez, rolerkouster, šou sa delfinima, fokama ili pingvinima, pa čak i plivanje sa delfinima, 5D bioskop, veliki šoping centar… Nabrojali smo samo neke od animacija koje su sadržaj tematskog parka, a koje će vas svakako primamiti i otežati vam odluku o broju dana koji vam je potreban da isprobate sve, da ne propustite ništa.

Osim nabrojanog, hotel ima i odličan Spa centar, jer svakako da jedan lanac kao što je Rixos, kome hotel The Land of Legends 5* pripada, misli i na one koji su došli u pratnji mališana željnih zabave. Dok se deca ludo provode na podvodnom safariju ili upoznaju sa stanovnicima mini zoo vrta, njihovi roditelji ili pratioci se mogu opuštati u sjajnom Spa centru hotela koji se zove Anjana i nudi različite vrste relaksacije.

Hotel nudi uslugu noćenja sa doručkom, ali osim glavnog restorana, za preostale obroke, na raspolaganju su još dva a la carte restorana – brazilski i italijanski, kao i kafeterije i barovi za predah od lude zabave.

Neko bi možda rekao da hotel ima jednu, veliku manu – plažu. Ali on nema menu, on nema klasičnu plažu na obali, već brojne plaže različitih oblika i veličina, u okviru kompleksa, a svaka je nasuta sitnim belim peskom i naravno, na njoj se suncobrani, ležaljke i peškiri ne naplaćuju dodatno.

