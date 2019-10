KORISTITE ALUMINIJUMSKU FOLIJU KADA PEČETE HRANU? Posle ovoga više nećete, može biti opasna po ZDRAVLJE!

Aluminijumska folija za pečenje ribe ili povrća je praktična, ubrzava kuvanje, čuva sokove, čak je i posuđe nakon toga lakše oprati. Ipak, aluminijumska folija nosi neke zdravstvene rizike i bolje da znate šta daradite s njom radiš!

Unosimo previše aluminijuma

Aluminijumska folija se pojavila pre više od sto godina u Sjedinjenim državama. U početku je korišćena kao omot za čokoladice, bombone i žvake. Kasnije se pojavila i u kuhinju za pečenje ribe, povrća, čak i voća, a upotrebljava se puno i na roštiljima. Danas koristimo doslovno tone aluminijske folije u svetu i stručnjake je to počelo ozbiljno da brine. Zašto? Jer prilikom kuvanja nešto tog aluminija može preći i na hranu i dugoročno uzrokovati zdravstvene probleme.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji naše telo se može samo očistiti od manje količine aluminija. Smatra se neškodljivim ako dnevno unesemo 40 miligrama aluminijuma po kilogramu naše težine. Nažalost, mnogi unesu mnogo više.

Naučnisi su istraživali potencijalnu opasnost prevelike izloženosti aluminijumu i otkrili neke stvari koje su uznemirujuće. Visoku koncentraciju aluminijuma pronašli su u moždanom tkivu osoba obolelih od Alchajmerove bolesti. Isto tako, otkrili su i da veći unos aluminijuma može biti povezan sa smanjenim rastom ljudskih ćelija To može biti potencijalno veoma opasno za ljude s bolesnim bubrezima ili bolestima kostiju.

Koliko zapravo aluminija iscuri u hranu kad koristimo foliju?

To zavisi od kiselosti hrane koju kuhvamo ili pečemo u foliji. Recimo, paradajz i riba imaju visoku kiselost. Zavisi i od temperature. Aluminijumska folija upotrebljena za kuvanje ili pečenje unosi taj metal u organizam. Što je temperatura viša, to više aluminija iscuri u hranu. To zavisi od pH faktora koji je povezan sa solju i začinima koje dodajemo u hranu.

Koliko će zaista aluminijum naškoditi našem telu zavisi od puno faktora. Tu je prvenstveno naše celokupno zdravstveno stanje i koliko naše telo akumuliranog aluminijuma može da toleriše. Ipak, jedno je sigurno. Aluminijumsku foliju prilikom kuvanja treba izbegavati li barem koristiti ređe.

Kad pečemo povrće na roštilju, možemo koristiti ražnjiće od nerđajućeg čelika ili iste takve posude za pečenje. Povrće u rerni možemo peći u vatrostalnoj posudi. Neki čak preporučuju da za pečenje celog krompira i sličnog povrća umesto aluminijumske folije upotrebimo, koru od banane.

