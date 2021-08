MISLIO JE DA LOPOVI VREBAJU OKO KUĆE I POGLEDAO KAMERU: Video da ga žena VARA, a kad je proverio ostale snimke usledio ŠOK!

Jedan muškarac pisao je psihoterapeutkinji i otkrio na koji način je saznao da mu je žena već mesecima neverna.

-Prošlog meseca uhvatio sam suprugu na našoj sigurnosnoj kameri kako ljubi komšiju. Ponekad sam noću čuo zvukove i brinuo sam se da provalnici žele procene vrednost naše imovine. No, kad sam proverio snimke sa kamere, otkrio sam nešto gore - napisao je jedan muškarac.

Video je svoju suprugu u zagrljaju komšije i učinilo mu se kao da mu je neko zabio nož u srce. Odlučio je da se suoči sa njom, no umesto da se izvinila i zamolila ga da joj oprosti, kao što je on očekivao, rekla mu je da je zaljubljena i da želi da ga ostavi.

- Rekla je da je bila pijana one noći kad sam je uhvatio kako me vara, ali priznala je da to nije bio prvi put da su bili zajedno. Ispostavilo se da se to događa mesecima. Optužila me je za aferu, rekavši da nisam čovek za kog se udala i da se više ne oseća privlačno ili voljeno. Zbunjen sam, mislio sam da smo srećni - nastavio je.

U braku su sedam godina, a zajedno deset. I dalje je voli i ne zna što da radi. Oseća se izgubljeno, ne može ni da jede, ni da spava. Ne zna kako dalje niti sa kim da razgovara pa je za savet pitao stručnjaka

- Optuživanje vas za varanje je način odvraćanja pažnje od sopstvene krivice. Ovo nije vaša krivica. Za podršku se oslonite na svoju porodicu i prijatelje. Odnosi zahtevaju trud oba partnera i ako je bila toliko nesrećna, trebalo je da razgovara iskreno sa vama. Pokušajte da pričate sa njom i pitajte je da li postoji način da spasite vezu radeći na tome zajedno. Ali ako insistira da želi da vas napusti, ne možete učiniti mnogo da promenite njeno mišljenje - odgovorila mu je Deidr.

