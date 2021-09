OVO JE NAJEMOTIVNIJA SCENA IKAD! Prabaka (108) srela unuku prvi put, ali ovo je slomilo sve koji su videli SNIMAK!

Gospođa sa snimka ima 108 godina. Ona se veoma obradovala kada je neko poseban ušao u prostoriju prvi put - njena praunuka. Beba od nekoliko dana.

- O, kako bih volela da mogu da te vidim. Ali i to što te držim je predivno - rekla je baka i slomila srce svima koji nisu znala i da ne vidi.

- Ona spava - rekao joj je neko, a baka je odgovorila da je to dobro.

- Ooo, tako je topla i tako je teška, dragi Bože - nastavila je baka od 108 godina.

Reakcija prabake Rut je neverovatna i iskrena do srži, a to je ono što je osvojilo sve one koji su pogledali snimak.

- Prelepa je, volim da budem blizu nje - a njena porodica ogovara da će tako biti i nastavljaju razgovor o bebi koju će nazvati Rut jer prabaka ne može da zapamti drugo ime. Uostalom, pogledajte snimak ispod i videćete nešto veoma emotivno.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

