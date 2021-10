MOJ MUŽ IMA ALCHAJMERA I NE ZNA DA SMO U BRAKU: Prvo je zaboravljao sitnice, pa je postalo OZBILJNO, a jednog dana ju je ZAPROSIO!

Gledali smo televiziju na kojoj je bila scena venčanja. Piter je pokazao na ekran i rekao da bi trebalo da uradimo isto. Iako je sledeći dan zaboravio na to, ipak smo obnovili zavete, priča Amerikanka

Lisa i Piter Maršal upoznali su se u Harisburgu u Pensilvaniji. Oboje su se razveli 2001. i tada je njihovo prijateljstvo procvetalo u romansu.

Piter je zbog posla morao da se preseli u drugu državu, ali posle osam godina održavanja veze na daljinu i nakon što su im deca otišla na fakultet, Lisa i on su odlučili da izgovore sudbonosno 'da'.

Piter je ubrzo nakon venčanja počeo da zaboravlja. Prvo su to bile sitnice, ali kako je vreme prolazilo tako je stanje postajalo sve ozbiljnije. Kada je 2018. godine otišao na pregled, doktori su mu dijagnostikovali Alchajmerovu bolest u ranoj fazi.

Iako je bolest izbrisala većinu njegovih sećanja na Lisu i trenutke koje su zajedno proživeli, izgleda da srce ne zaboravlja tako lako.

"I dalje mi govori kako mu se sviđam i da me voli, iako ne zna moje ime, kao ni da sam mu žena", rekla je Lisa.

Jedne noći Piter je ponovo zaprosio Lisu.

"Gledali smo televiziju na kojoj je bila scena venčanja. Piter je pokazao na ekran i rekao da bi trebalo da učinimo isto. Pitala sam ga da li on to želi da se venčamo, a on se nasmejao i rekao da želi", ispričala je Lisa.

Sedećeg dana, kada je Lisa pitala Pitera da li se seća razgovora o venčanju, rekao je "ne", ali to ih nije sprečilo da obnove zavete. Konačno, 26. aprila 2021. godine, Lisa i Piter su još jednom stali ispred prijatelja i porodice i obećali da će se brinuti jedno za drugo do kraja života.

"Piter je bio bistar i svestan i tako srećan ceo dan", dodala je Lisa koja je pokrenula blog na kom deli svoja i Piterova iskustva, a sve sa ciljem da pomogne svima sa ovom bolešću, prenosi "Bright Side".

