ZAŠTITITE BEBE OD HLADNOĆE: Najbolje greju MAMINE RUKE i slojevita odeća!

Najmlađe treba šetati i zimi, ali samo kad i koliko treba. Uz adekvatnu garderobu dozvoljeno je provesti nekoliko minuta na minusu, a malo više od toga po blagom plusu.

foto: Profimedia

Ne postoje mame, pogotovo one mlade, koje ne uživaju u šetnji sa svojom bebom i zimi, po hladnom vremenu. Mališane većeg uzrasta možete da držite za ruku i hodate dok padaju pahulje, ali za bebice u kolicima ima razlike da li je napolju minus ili plus. Svež vazduh je odličan za zdravlje novorođenčadi, ali ne i onaj prehladan, kada se telo ledi. Čak i kada je blagi plus, događa se da duva oštar vetar, koji je veoma nezgodan i opasan.

Ono što treba da imate na umu jeste da beba nema samostalnu sposobnost da joj telo reguliše telesnu temperaturu. Sankanje i bacakanje po snegu radićete sa njom kad malo poraste, a veoma male bebe treba samo nekoliko minuta izložiti niskoj temperaturi, tek da udahnu malo vazduha.

A kada su vremenske prilike takve da možete malo da prošetate, povedite računa o sledećih nekoliko stvari...

foto: Shutterstock

Nosite dete u rukama

Nosiljka jeste divna za bebinu udobnost, a može da joj održi toplotu tela. I u nosiljci mora da ima toplu kapu i tople patofne ili cipelice. Ipak, takva prijatnost nije dugog veka i korisna je samo ako bebu prenosite sa jednog mesta na drugo, recimo od kuće do automobila koji je podalje parkiran. Bebi je zapravo najudobnije da je nosite u rukama. Vi ste joj najbolja grejalica. Ne pritiskajte joj lice uz svoje grudi da bi slobodno disala, pogotovo ako na sebi imate jaknu od čvrstog materijala. Nosite bebu pažljivo i gledajte kuda idete da se ne biste okliznuli.

Bebi uvek sloj više

Ukoliko ste vi obukli toplu jaknu, beba mora uvek da ima jedan komad odeće više nego vi! Dakle, preko njene jakne ili skafandera dodajte jedno ćebence. Ono što se mora jeste da je obučete slojevito. Prvi sloj odeće su štramplice ili topao bodi. Preko njih pantalone i duksić ili deblja majica. Tek tada dolaze na red jakna, kapa, rukavice, topla obuća - u zavisnosti od uzrasta. Nemojte da propustite da je pravilno obučete pre nego što posegnete za jaknom.

foto: Shutterstock

Bez jakne u auto-sedištu

Skinite bebi debelu jaknu kada je stavljate u njenu stolicu u automobilu. Iako vam to možda deluje nelogično, sasvim je smisleno. Naime, svaka takva stolica za decu ima pojas za vezivanje. Ako sedi u debeloj jakni, između nje i pojasa postoji luft koji nije dobar u slučaju naglog kočenja ili sudara. Pojas treba da prianja lagano uz telo bebe, jer je to njena zaštita. Tek nakon stavljanja u stolicu prekrijte dete ćebetom, jaknom ili bilo čime toplim od odeće. Najpre joj prebacite ćebe preko donjeg dela tela, a kada se automobil dovoljno zagreje, skinite prekrivač kako bebi ne bi bilo pretoplo, da se ne preznoji.

foto: Shutterstock

Pažljivo prekrivajte kolica

Plastični prekrivači na kolicima nisu prevelika zaštita od hladnoće, pogotovo ako kolica nisu dovoljno kvalitetna. Gruba plastika ne dozvoljava vazduhu da kruži unutra i loša je po dete. Nedovoljno je i prekriti bebu samo ćebetom. Zbog toga je treba obući po protokolu, kapa, jakna, rukavice i čizmice, a tek tada je pokriti ćebetom ili prekrivačem. Još jedno pravilo: vozite kolica s bebom suprotno kretanju vetra.

Umereno s kupanjem

Za bebu je kupanje uživanje. Ipak, ako je napolju veliki minus, kupajte je samo jednom dnevno jer topla voda isušuje njenu kožu. Pošto je više puta presvlačite, brišete i mažete, neki dan kupanja možete i da preskočite. Voda ne treba da bude pretopla, a brčkanje neka ne traje dugo. Za bebinu kožu nabavite kremu u kojoj nema hemikalija, po mogućnosti bez mirisa. Njom je mažite je i posle kupanja, ali i kad je presvlačite.

foto: Shutterstock

Uočite svaku promenu

Oduvek je važilo pravilo: posmatraj dete. Kad god se vaša beba uobičajeno ponaša, nema razloga za brigu. Ipak, dešava se da mame preteraju sa šetnjom, ili je beba osetljiva. Gledajte je stalno i, ako vidite da se trese, drhti, da su joj lice i ruke pocrveneli, momentalno idite kući ili unesite dete u neku toplu prostoriju. Izbegavajte da trljate crvene delove koje je hladnoća već načela, a dodatni dodiri mogu samo da je ozlede. Presvucite je u suvu i toplu odeću i držite uz sebe kako bi se zagrejala. Ako primetite da detetu nije dobro, ako koža i usnice poplave, pravac kod lekara.

Neka u domu ne bude pretoplo

Koliko nije dobro da u stanu bude hladnjikavo, toliko ne valja ni da preterujete sa grejanjem. Često visoka temperatura u sobi može da ima opasan ishod po bebu. Držite se osećaja da vam je prijatno, jer zima je zima i ne treba vam leto u kući. Umerena toplota prijaće bebi i to ćete sasvim lepo da vidite po njenom veselom ponašanju.

foto: Shutterstock

Proverite da li je obučena kako treba

Dovoljno je da dodirnete bebine ručice, bedra ili zadnju stranu vrata pa da vidite da li se smrzava ili joj je prijatno. Ako su ovi delovi tela hladni i vidite da se dete vrpolji i pokazuje nemir, sigurno je da mu je hladno. U tom slučaju ili ga obucite u još neki deo odeće, ili ga dodatno pokrijte. Suprotno, ako je koža na ovim mestima veoma topla, oznojena i kosica mokra - bebici je pretoplo! Tada skinite nešto od odeće koju ste joj obukli. Pretopljavanje može da dovede i do dehidracije, zato je napojte i probajte da je uspavate. I nemojte odmah da paničite ako su bebi ručice hladne, one su uvek najhladniji deo tela. Ako kine nekoliko puta, to ne mora da znači da je prehlađeno i da ima kijavicu.

Kurir.rs/ Ljilja Jorgovanović

Bonus video:

00:15 Ovo je dom Marije Kilibarde, njena koleginica snimila sve