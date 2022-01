SVEKRVA TRAŽILA KLJUČ OD NAŠE KUĆE: Uradila sam nešto JOŠ bolje, onda je usledilo PAKLENO veče i sad me muž tera da se IZVINIM

Problem koji je iznela žena brzo je postao viralan, a svi imaju samo jednu poruku - "razvedi se".

Ja imam 34, a muž 37 godina i pravi problem je njegova majka, koja mi užasno ide na živce jer u sve zabada nos.

Nedavno smo muž i ja kupili kuću i ona je insistirala da dobije rezervni ključ, obećavajući da će ga koristiti samo u slučaju nužde. Međutim, imala je rezervni ključ i našeg stana i dva puta nam je upala u stan i to baš dok smo muž i ja imali odnose - muž nije mislio da je to nešto strašno! Nisam mogla opet da prolazim kroz to, a ona je insistirala da dobije ključ pa sam joj dala lažni ključ. Ne mogu ni da vam opišem taj njen zadovoljni izraz lica kada sam joj ga dala, pošto je mislila da je isterala svoje.

Onda je stigao Božić i na porodičnoj večeri je rešila da saopšti svima da sam joj dala lažni ključ. Pitala sam je kako to uopšte zna i rekla je da je shvatila to pre par dana kada je svratila, a muž i ja nismo bili kod kuće.

- Zar niste obećali da ćete ključ koristiti samo u slučaju nužde? Dakle, probali ste da uđete iako nije bilo ništa hitno - pitala sam je.

Pocrvenela je, ljudima je bilo neprijatno, a neki su se i smejali. Odjednom je svekrva skočila i otišla do kuhinje i počela da histeriše tako da se komšiluk orio. Nikad nisam videla osobu od 60 i nešto godina da se tako ponaša. Naravno, jasno je da je situacija bila ekstremno neprijatna, a da muž i njegova sestra nisu bili na mojoj strani. Muž me je otpratio do kola i rekao mi da sam lagala i manipulisala njegovu majku, a sada sam je još i ponizila pred svima. Počeli smo da se svađamo, a on zahteva da se izvinim svekrvi što sam uništila porodičnu večeru - napisala je žena.

Njeno pitanje u kome traži od ljudi da se izjasne ko je u pravu postalo je viralno, pa se ponovo oglasila:

- Ovo je neočekivano planulo i bila sam naivna pa sam pokazala mužu par komentara. Sada je još više besan što pišem o porodičnim problemima na forumu. Tražio mi je da mu dam telefon da obriše ovu temu, ali sam odbila i otišla u spavaću sobu. Van sebe je od besa - javila se žena, a komentatori joj poručuju da "ukoliko muž bira majku umesto nje, vreme je da pakuje kofere".

