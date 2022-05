NJENO VELIČANSTVO, ZELENA SALATA: Jedna od najzdravijih namirnica, bogata vitaminima i mineralima koja ŠTITI OD MNOGIH BOLESTI

Zelena salata bila je slavna još u antička vremena, zbog mlečnog soka, koga ima najviše u korenu, listovima i mladim stabljikama. Ovaj mlečni sok naziva se laktukarijum i deluje pomalo kao opijum, ali je neškodljiv. U medicini je potvrđeno da laktukarijum ublažava bol i nervnu napetost, kao i da osigurava lep san. Zato, ako imate problema sa nesanicom, probajte pre spavanja da pojedete malo zelene salate uz neke lepe začine (maslinovo, sojino ili suncokretovo ulje, vinsko ili jabukovo sirće, limunov sok, crne ili zelene masline, peršun, mirođija, majonez...).

foto: Shutterstock

Ukoliko spadate u one retke osobe koje ne mogu da jedu sirovu zelenu salatu, to i dalje ne znači da treba da se odreknete ove zdrave i korisne namirnice. Dovoljno je da salatu malo propržite na puteru. Tako će se izgubiti deo vitamina C, ali će se većina ostalih sastojaka i dalje sačuvati, a biće lakša za varenje.

foto: Shutterstock

Četiri vrste salate

Uzgajivači zelenu salatu razvrstavaju prema četiri glavne odlike, a to su: salata glavatica ili puterica, kristal-salata, lisnata salata za branje i lisnata salata za rezanje, koje se dalje dele u mnoštvo podvrsta. Kod nas su najomiljenije puterica i kristal-salata. Španci, Portugalci i Francuzi gotovo svakodnevno imaju na jelovniku zelenu salatu, ali ne kao prilog jelu, već kao predjelo.

Pozitivan uticaj zelene salate zapažen je kod pušača foto: Shutterstock Zelena salata je najpoželjnija salata u proleće. Da biste je pripremili, potrebno je sledeće: kupite na pijaci nekoliko vezica zelene salate. Operite je i odvojte lisku po lisku, podelite liske na nekoliko delova ako su previše velike. Poređajte u dublju činiju, posolite, dodajte ulje, sirće i salata je gotova. Može se kombinovati s lukom i rotkvicama.

foto: Shutterstock

Štiti od raka

Zelena salata štiti od suvišnih kilograma, ali i od onkoloških bolesti, zaključili su onkolozi Univerziteta Teksas. Konzumiranjem četiri tanjira salate nedeljno moguće je sprečiti pojavu raka pluća, navodi se u ovoj studiji. Na osnovu istraživanja kojim je obuhvaćeno 3.800 ljudi teksaški naučnici zaključili su da zelena salata sadrži materije koje blokiraju ćelije raka ili usporavaju razvoj bolesti u disajnim putevima. Posebno aktivan pozitivan uticaj zelene salate zapažen je kod pušača. Lekari su uvereni da vegetarijanska jela sa salatom ne samo da smanjuju rizik od formiranja tumora već i umanjuju štetne uticaje zagađenog vazduha i alergena prašine. Najbolja zaštita pluća postiže se kombinacijom salate i umerene fizičke aktivnosti.

foto: Shutterstock

Dragocen dodatak ishrani

U dijetalnoj ishrani zelena salata je nezamenljiva namirnica, jer sadrži kalijum, fosfor, kalcijum, magnezijum, vitamin C, provitamin A, vitamine E, B1, B2, B6 i nijacin. Interesantno je da u spoljašnjim listovima zelene salate ima dvostruko više vitamina C nego u unutrašnjim listovima.

foto: Shutterstock

Pri pravilnoj pripremi zelene salate ne stavlja se so jer je ona već sadrži. Uživanje u salati preporučljivo je šećernim, srčanim i bubrežnim bolesnicima, a pomaže i u lečenju gihta. Ukoliko mislite da zbog hranljivih sastojaka možete držati dijetu samo na zelenoj salati, varate se. Zelena salata se sastoji uglavnom od vode i kao energetski izvor je beznačajna (kilogram salate u sebi sadrži 150 kalorija, a zdravoj ženi je potrebno oko deset puta više). Naravno, kao dodatak ishrani, dobro je što češće je imati na jelovniku, može i u kombinaciji s drugim salatama.

foto: Shutterstock

Kurir.rs

Bonus video:

00:49 KAKO DA OČISTITE ORGANIZAM OD PRAZNIČNOG PREJEDANJA? Samo OVO vas može spasiti od prekomerne hrane (KURIR TELEVIZIJA)