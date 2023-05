NAME OVDE VIŠE NEMA ŽIVOTA: Meštani Dubone još u šoku, besni i tužni boje se krvne osvete! Jedna devojčica se ČUDOM SPASILA!

Meštani su i dalje u neverici posle krvavog pira u okolini Mladenovca prošle nedelje u kom je U.B. (21) ubio osmoro i ranio 14 ljudi. Oni i dalje sa užasom prepričavaju kako je došlo do pokolja koji je odneo toliko mladih života. Mnogima je i dalje nepoznato zašto je uopšte došlo do krvavog pira U. B.

- Name ovde više nema života! Teško je sve ovo što nam se desilo. Porodice se nikada neće pomiriti sa činjenicom da su ostali bez dece, njih više niko ne može da im vrati - kaže jedan od meštana Dubone i dodaje da se boje da ne dođe do krvne osvete.

foto: J.V.

Nasilan od malena

Pripadnici MUP Srbije i dalje patroliraju po selima i čuvaju i porodičnu kuću ubice koja je u Donjoj Duboni. Porodice ubijenih i juče su izašli na lokalna groblja. Troje mladih koji su ubijeni u selu Dubona, kako kažu žitelji, nisu često dolazili u školsko dvorište, u kom su nastardali.

- Jedna devojčica je uspela da se spasi tako što je otišla kući da jede, dete bilo gladno. Kad se vratila zatekla je horor i krv na sve strane.

Osumnjičeni, kako navode meštani Dubone, često je pravio probleme, a znaju ga i po tučama.

- Pre nekoliko godina je tukao starijeg meštanina od 70 godina. Deka tada nije hteo da ga prijavljuje, ali je imao masnicu na licu. Ne sećam se zbog čega ga je tukao. I pre godinu i po dana potukao se s mladićem iz sela - kažu oni i dodaju da je U. B. znao da divlja motorom po selu i da plaši ljude da će da ih pregazi.

foto: MUP

Policija čuva kuću - ljudi su tužni i besni

- On je sa 10 godina vezivao pse i ubijao ih iz pištolja. Tada su svi znali to, a niko nije reagovao, nije to dečja igra, videlo se da nije normalan - kaže meštanin Dubone.

Pripadnici MUP i dalje se nalaze u selima Malo Orašje i Dubona. Patrole sa po nekoliko policajaca čuvaju i porodičnu kuću osumnjičenog Uroša Blažića.

- Ljudi su ovde previše besni i tužni. Mnogi su izgubili sve, i za njih je vreme stalo, nema više za njih reči utehe. Srce iz grudi se čupa, a dan nakon masakra, na Đurđevdan njegova porodica slavi slavu - kaže žitelj Dubone:

- Došli su po slavski kolač, što im nije preseo kad obraza nemaju. Sin im je zatro toliko kuća. Neki ljudi su bili spremni gore da idu da ih biju kad se to pročulo, ali ih čuva policija.

foto: Printscreen

Baka povređene: Moje dete je u komi Baka devojčice (17) koja je teško povređena u krvavom piru kaže za Kurir da je ona u veoma lošem stanju. - Dete moje je u teškom stanju, pogođena je u glavu iznad oka i u stomak. Nalazi su u bolnici u Beogradu i u komi je. Molim se da preživi - kaže baka i dodaje da je njen dečko od zadobijenih povreda preminuo. - Došla je sa drugaricom u Dubonu iz Orašja gde živi, kako bi se družile. Bila je kod škole gde je monstrum počinio zločin, ali je on pre toga otišla do spomenika gde joj je dečko bio s društvom. Jezivo je sve što je preživela, njena drugarica je pogođena u stomak, a jednoj su amputirali ruku kako bi joj spasili život - kaže baka.

foto: Petar Aleksić, MUP

Podsetimo, pomahnitali Uroš Blažić kobnog dana, tačnije u četvrtak uveče, otišao je iz svoje kuće, koja se nalazi u selu gde Šepšin do mesta Malo Orašje kako bi počinio masakr navodno jer su u tom selu pričali loše o njegovoj porodici, kada nikog nije zatekao u centru sela u povratku kod spomenika izrešetao tinejdžere koji su slavili đurđevdanski uranak od kojih je pet umrlo usled zadobijenih povreda,a sedmoro ih je ranjeno.

- Nakon pokolja u Malom Orašju gde je izašao pred njih sa kalašnjikovim i obratio im se rečima "sve ću da vas pobijem", izrešetao ih, a zatim se uputio ka selu Dubona gde se zaustavio kod škole i počeo da puca u sedmoro dece koji su sedeli na klupi u dvorištu. Tu je zverski ubio brata i sestru, i njihovog prijatelja koji je trebalo da se ženi na jesen - podseća izvor i dodaje nakon toga U. b. je pobegao ali se u međuvremenu zaglavio na zemljanom putu koji vodi do sela Šepšin.

Hodao je peške, a onda pronašao kuću u čiju garažu je došao seo u kola i pobegao ka Malom Požaravcu. Kada je došao u Mali požarevac presreo je taksistu koji je vozio trudnicu, a onda se uputio u selo pored Kragujevca gde se krio celo noć u kokošnjicu svog ujaka. Na salušanju u policiji rekao je da je počinio masakr kako bi zaplašio selo, kao i da nije poznavao svoje žrtve.

Kurir.rs/Srbija danas