PAD AVIONA U DRŽAVI NJUJORK: Nadzorne kamere snimile horor, pilot teško povređen: Leteo je nisko, potom smo čuli - bum, bum, bum

Pilot aviona hinto je operisan, a osobe koje su prve pristigle na lice mesta te svedoci nesreće medijima su opisali događaj.

"Videli smo avion koji leti jako nisko. Potom smo čuli - 'bum, bum, bum'. To je to", rekao je Arhtur Kaimov. On je istrčao iz svoje brijačnice i pogledao prema nebu. Nekoliko sekundi posle, čula se eksplozija.

"Bili smo u svojoj spavaćoj sobi. Sirene trešte. Policija, hitna i vatrogasci. Bilo ih je mnogo", rekao je stanovnik ovog područja.

"Gledajući kroz prozor, najednom sam ugledao avion koji leti jako nisko prema mojoj kući. Bio je okrenut bočno pa sam znao da nešto ne valja. Posle sam čuo glasne zvukove", rekao je svedok nesreće Robi Gerson.

Pedesetsedmogodšnji pilot iz Belmorea nekim je čudom preživeo pad aviona.

Iz ruševine ga je izvukao penzionisani radnik hitne službe okruga Nasau koji se slučajno našao u blizini mesta nesreće. Muškarac je pilota uspeo da izvuče uprkos tome što je gorivo isticalo iz rezervoara aviona i što je svuda bilo polomljenog stakla, piše Jutarnji.

Pilot aviona je u kritičnom stanju, a CBS saznaje da je slomio rebra i kosti u leđima i nozi. Rekao je da se nada da će se uskoro oporaviti dovoljno da se zahvali svima koji su mu pomogli i kako bi saznao šta je dovelo do pada.

Kurir.rs/Jutarnji list/Radio Sarajevo

Foto: Printscreen Facebook/Supervisor Joseph Saladino

Kurir