NAJVEĆA PUTINOVA TAJNA OPUŠTENO ŠETA NEMAČKOM: Kako se ćerka ruskog lidera sastajala sa baletanom u Bavarskoj bez znanja Berlina?

Poznato je da ruski lider Vladimir Putin tretira informacije o svojoj porodici kao da su državna tajna. Ono što se zna je da ima dve ćerke iz braka sa bivšom suprugom Ljudmilom Očeretnajom.

To su 35-godišnja Katerina Tihonova i 37-godišnja Marija Voroncova, koje su se u aprilu našle na listi američkih i evropskih sankcija usmerenih na Putinovu porodicu i bliske saradnike zbog rata u Ukrajini.

Tihonovu je tom prilikom Bela kuća opisala kao tehnološku direktorku čiji rad podržavaju ruska vlada i obrambena industrija. Tihonova je i akrobatska plesačica koja je učestvovala na međunarodnim takmičenjima.

Godine 2013. udala se za Kirila Šamalova, sina dugogodišnjeg Putinovog prijatelja, koji je takođe pod sankcijama SAD još od 2018. zbog njegove uloge u ruskom energetskom sektoru. Američko ministarstvo finansija saopštilo je da se "njegovo bogatstvo drastično povećalo nakon braka", piše Index.hr.

U vezi s Igorom Zelenskim, ruskim baletanom bliskim Kremlju

Par se navodno razveo 2017. Nakon razvoda Tihonova je navodno završila u vezi s Igorom Zelenskim (53), ruskim baletanom i pozorišnim rediteljem koji živi u Nemačkoj, gdje je do marta ove godine vodio Bavarski državni balet, odakle je morao da ode nakon što je odbio javno da osudi rat u Ukrajini.

Uprkos prezimenu, nema indicija da je u srodstvu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. S druge strane, njegova bliskost sa Kremljom je opštepoznata - jednom prilikom se pojavio na događaju na Krimu sa Putinom.

A nemački list Špigl detaljno je istražio i potvrdio da je Tihonova u poslednjih nekoliko godina i sama redovno posećivala Bavarsku u pratnji telohranitelja a da nemačke vlasti nisu znale za to.

Štaviše, za nju je bila rezervisana "superior dvokrevetna soba" u jednom od najekskluzivnijih minhenskih hotela, Mandarin Orientalu. Ovaj hotel sa pet zvezdica gostima obećava "bezvremenski, sofisticirani šarm" u kombinaciji sa "najvišim nivoom personalizovane usluge".

Putinova kći je prenoćila u Mandarin Orientalu 22. decembra 2016.godine, prema arhivi rezervacija do koje su došli Špigl i ruski istraživački portal IStories, koji su još u maju otkrili vezu Tihonove i Zelenskog.

foto: Youtube/Printscreen

Pratili je naoružani agenti ruske bezbednosne službe FSO

A prema tim i drugim podacima o putnicima, kopijama pasoša i internim mejlovima ruskih bezbednosnih službi, Tihonova je putovala u Nemačku više od 20 puta u poslednjih nekoliko godina - a da za to nemački zvaničnici nisu znali.

Pritom je uvek bila u pratnji telohranitelja iz Federalne čuvarske službe (FSO), koja je inače zadužena za bezbednost ruskog predsednika i drugih visokih zvaničnika.

Česta putovanja Putinove kćerke i njene naoružane pratnje otvaraju značajna diplomatska i bezbednosna pitanja, navodi nemački list.

Suprotno uobičajenoj međunarodnoj praksi, Rusi nisu obavestili nemačku vladu o dolascima Tihonove i njenih telohranitelja što, navodi list, pokazuje koliko malo obzira Kremlj ima prema nemačkim vlastima.

Takođe je alarmantno da nemačke obaveštajne službe nisu znale ni za jedno od niza putovanja Putinove ćerke u Nemačku.

Džon Sifer, bivši šef ruskih operacija CIA-e, nije posebno iznenađen. "Sve obaveštajne službe rade po nalogu svojih političkih vođa. Politika (nemačke) vlade u vezi s Rusijom bila je: 'Bez talasanja.' Čini se da niko na vlasti nije želio da sazna stvari o Rusiji jer bi to moglo da dovede do neželjenog sukoba. Dakle, zašto bi neko nadzirao Putinovu kćer?", rekao je on.

Špigl međutim kritikuje "kratkovidost" nemačkih obaveštajnih službi i navodi da vlasti nemaju jasan uvid u mreže Putinovih saveznika u Nemačkoj, pa im ne mogu uvesti ni efikasne sankcije.

Omiljena destinacija bogatih Rusa u podnožju Alpa

U svakom slučaju, Tihonova je s pratnjom i sa svojom ćerkom odlazila na jezero Tegernse, omiljenu destinaciju bogatih Rusa u podnožju Alpa, južno od Minhena. Tamo su prema podacima otputovali u decembru 2019.

Evidencija pokazuje da je u Minhen stigla tri dana posle svoje, tada dvogodišnje ćerke koja je dovedena u grad privatnim avionom. Telohranitelj iz FSO-a rezervisao je sobu za sebe na jezeru.

Podaci ne pokazuju gde je sama Tihonova boravila, ali vratila se u Moskvu nakon nedelju dana, da bi ubrzo opet odletela za Minhen, ovoga puta sa najmanje četiri telohranitelja. Zajedno su se vratili 11. januara 2020. u Moskvu.

Spomenuti Zelenski je očigledno razlog njezinih čestih putovanja u Nemačku, navodi list. On je, pretpostavlja se, i otac četverogodišnje kćerke Tihonove.

Novinari Špigla i IStoriesa saznali su u razgovoru s hotelskim operaterima i osobljem da apartmani u kojima je odsela Putinova kći u hotelu Leberghof koštaju oko 300 evra za noć i da u njima gosti uživaju "apsolutnu anonimnost".

Milano, London, Granada, Bolonja...

Posebno je zanimljivo to što se Tihonova nije ni trudila da prikrije svoja putovanja u Minhen - letela je pod svojim pravim imenom, koristeći vizu za EU koju je izdala Italija.

Troškovi njenog boravka s pratnjom u bavarskim hotelima od 2018. do 2020. procenjuju se na oko 50.000 evra, ne računajući oko 300 letova avionom. A osim u Bavarsku, Putinova kći je, prema rezervacijama letova i hotela, putovala i u Granadu, Milano, London, Bolonju. Ostaje nejasno ko je sve to platio.

foto: Profimedia

Moskva nikad nije prijavila posete

Za praćenje aktivnosti stranih agenata u Nemačkoj odgovorna je relativno skromna kancelarija za kontrašpijunažu pri Saveznoj agenciji za zaštitu ustava (BfV), nemačkoj domaćoj obaveštajnoj agenciji.

Iz BfV navode da imaju dovoljno posla sa pravim špijunima i da nemaju kada da se bave Putinovom ćerkom.

Međutim, izgleda da su nemačke bezbednosne agencije slučajno saznale za jedno od putovanja Putinove kćeri, u jesen 2019. godine, i to zato što je jedan od telohranitelja podneo zahtjev za turističku vizu za EU iako je očigledno bio na radnom zadatku.

Drugi telohranitelj imao je dva diplomatska pasoša na isto ime, ali s različitim datumima rođenja.

Stručnjaci su uspeli da identifikuju trojicu od četvorice njenih telohranitelja za koje se ispostavilo da imaju direktne veze sa Kremljom, ali Moskva nikada nije obavestila bavarsku policiju da ćerka predsednika Rusije dolazi u posetu.

"Tihonova je lako mogla postati meta napada a da zvaničnici nisu mogli da procene dimenzije takvog napada", rekao je neimenovani bezbednosni zvaničnik za Špigl i dodao da ne postoji "utvrđena procedura" za nadziranje potomaka stranih vladara.

Moskva je sa svoje strane trebalo da prijavi putovanje Tihonove nemačkim vlastima kako bi telohranitelji mogli legalno da nose oružje. To se nikada nije dogodilo.

"Zabrana izdavanja viza je pitanje naših bezbednosnih interesa"

"Naoružani telohranitelji iz službe zaštite ruskog predsednika nezapaženo putuju kroz Bavarsku i nikoga nije briga", požalio se Sebastian Fidler, poslanik Bundestaga i stručnjak za unutrašnju politiku iz Socijaldemokratske partije (SPD) kancelara Olafa Šolca.

Slučaj je, kaže, "izvrstan primer" činjenice da "u proteklim decenijama nismo razvili strategiju za odgovor na ruske agente i njihove aktivnosti".

"Ne možemo tako nastaviti", upozorava Fidler. Režim koji pokrene agresiju u Evropi, dodaje, mora biti "značajan podsticaj operativnim sposobnostima bezbednosnih agencija".

I Roderik Kiseveter, stručnjak za spoljnu politiku konzervativnih demohršćana (CDU) u Bundestagu, zahteva prekid "liberalne politike viza" za Rusiju.

Putovanja Tihonove pokazuju, kaže, da su "hitno potrebni promena politike" i prestanak izdavanja turističkih viza Rusima u sklopu Šengena.

U svakom slučaju, dodaje, jedini Rusi koji još putuju na Zapad su Putinove ulizice ili oni koji profitiraju od njegovog sistema. "Kao takva, zabrana izdavanja viza nije samo moralno pitanje već i pitanje naših bezbednosnih interesa", zaključio je.

Kurir.rs/Špigl