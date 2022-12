KAKO JE NATO DOVEO PUTINA NA VLAST: Da nije bilo bombardovanja SR Jugoslavije, ruski predsednik nikad ne bi postao predsednik!

Da bi razumeli uticaj NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbije na Rusiju, moramo da razumemo šta su obični Rusi mislili o Americi posle kraja Hladnog rata.

U Rusiji je zavladao ekstremni liberalizam. Svako je mogao da radi šta je hteo, to može da se naziva i anarhija. U pogledu medija svako je mogao da priča šta hoće, izdaje novine, da ima televiziju, da bude protiv Jeljcina, da mu sve kaže a da mu ne bude ništa. Ja sam slušao priče da je pre bilo bolje nego što je sad, pa sam ja to proučavao kako je to bilo tad, nego sad, ne mislim o praznim prodavnicama, nego u zapadnjačkim stvarima.

Kad sam se družio s nekim Rusima, oni su mi rekli neku ovakvu priču, da posle kraja Hladnog rata, oni su mislili: "da izgubili smo Hladni rat, više neće biti sukoba, neće biti bombardovanja, rata, u Moskvu je došao Mekdonalds, došao je kasnije Starbaks".

Puno američkih stvari na primer Ford je u Rusiji jako čest automobil. I oni su mislili da će da prihvate američki način života, da se amerikanizuju društvo i da će zato što rusko društvo bude amerikanizovano, onda neće biti sukoba između Amerike i Rusije nikakvih kao u vreme Hladnog rata i da će on žive u miru jedni s drugima, i da nikakvog nasilja neće da bude i da je era sukoba završena i da nema potrebe da se razmišlja u tim kategorijama sukoba i nasilja i svega ostalog.

Međutim oni kažu da ih je NATO bombardovanje SRJ preseklo. Znam mnogi su mi rekli da su hteli 1999. da dođu u Srbiju da se bore, ali nisu. Rekao sam nema veze .

I to je preseklo Rusiju, odnosno obične Ruse da ne budu toliki amerikanofili.

Kad kažem neki Rusi, takve priče sam čuo od ljudi iz Peterburga i iz Sibira. Kad kažem neki Rusi, ja imam pun dijapazon ljudi, ja kažem od Dalekog istoka, do Kalinjingrada, pa onda pričam sa ljudima, pa upoređujem, pitam i kako se razmišlja, zašto se razmišlja kako se razmišlja. Pa mi onda oni kažu da je Amerika bombardovala tamo neku afričku zemlju, da je nešto po Aziji radila, niko ništa ne bi u Rusijji primetio, ali oni su rešili da bombarduju jednu zemlju usred Evrope, protivno odluci UN.

Pošto u principu ruska diplomatija u vreme Andreja Kozirjeva i Jevgenija Primakova razlikuje, ona se redovno pozivala na međunarodno pravo, na UN, na poredak međunarodni. E onda su Rusi videli šta se dešava i onda su se tri ruska generala istakla za vreme rata između NATO i SRJ, a to su:

general Kvašnjin, načelnik generalštaba, general Jurij Balujevski i general Korabeljnikov, koji je u to vreme bio šef GRU. Oni su dolazili u Beograd, mislim da je i Putin dolazio dva puta u Begrad kao direktor FSB.

Ima priča da kad je oboren F-117A da je došla ruska delegacija na čelu sa Sergejom Baburinom, da je otpevala dve- tri pesme na bini u centru Beograda i pokupio delove oborenog F-117 i odneo Moskvu. Ta priča nikad nije potvrđena, ali neka ostane mala anegdota pošto o njoj ima dosta šuma.

I sad otkud tu i zašto kažem da je NATO stvorio Putina.

Putin je bio nebitan lik. Oko Jeljcina je bilo mnogo bitnijih likova i nisu tu oligarsi odlučili sad će tu Putin.

Oligarhe nije zanimalo ko će da bude predsednik. Njih je zanimalo ko će da bude ministar finansija. Oligarhe nije to zanimalo do tog vremena jer su pokupovali sve što su hteli.

Putin je izabran od strane bezbednjaka.

Znači, izbaran je od strane bezbdenjaka zbog nekoliko stvari.

Putin je u ekonomskom smislu liberal, te će biti pogodan za razvoj biznisa, te Putin neće biti protiv biznisa.

To sam čuo od mog profesora na MGIMO Olega Borisoviča Pičkova koji je rekao: "Mogu da pričaju o Putinu šta hoće on je ekonomski liberal, prosto nizak porez, sve odlike liberalizma. Mi to jednostavno imamo u Putinovoj politici. Ja vam ne pričam spoljna politika, socijalna politika. Putin je ekonomnski liberal, jer misli da u ekonomskom liberalizmu može da zaradimo najviše para, i možemo najviše da potrošimo na druge potrebe".

Kakav je u spoljnoj politici to je druga pesma, i treći faktor Putin je germanofil.

Nije neko ko je očaran Amerikom. Oni su hteli da neko proba sa Nemcima da radi. Da proba. Nisu oni tad znali po onome što sam proučio da će biti Severni toka, da će Mereklica da se odluči na jeftinji ruski gas, da će to da bude komparativna prednost nemačke privarede, i da će zbog toga nemačka privereda da cveta.

Prvo toga uopšte ne bi bilo da nije bilo bombardovanja, naslednik bi bio 100 posto Njemcov, koji je ubijen 2015 u Moskvi. On je bio iz Nižnjeg Novogoroda, liberal ekonomski. Pripadao mladim lavovima, družio se sa Anatolij Čubajisom, uticajni u Kremlju su bili svi ekonomskli liberali, a ti ekonomski liberali proamerički bi verovatno nasledili Jeljcina, a ne Putin, jer Putin nije pripadao ni prvom ni drugom ni trećem ešalonu vlasti.

To NATO bombardovanje SRJ je poslužilo Putinu i prizanje nezavisnog Kosova, protivno međunarodnom pravu da ga stalno poteže: " a ha, vi nama popujete, a viditi šta ste vi uradili".

Da nije bilo bombardovanja i ilegalnog priznanja nezavisnog Kosova ne bi bilo rata u Gruziji, ne bi bilo rata u Ukrajini, ne bilo referenudma na Krimu, ne bi bilo rusko-kineskog saveza, tako da pošto je Zapad hteo svet bez pravila, dobio je svet pravila i onda imamo rečenicu: " Jači tlači" i onda nema niko pravo da se buni, da se žali, jer na Zapadu će biti bolje kad budu priznavali svoje greške, kad budu na njima učili i izvlačili kvalitene zaključke.

Kurir.rs/ B. Jovanović