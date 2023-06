"UKRAJINSKA KONTRAOFANZIVA PRETVORENA U DEBAKL" Andrej Mlakar: Upravo gledamo reprizu najveće BITKE iz II Svetskog rata (VIDEO)

Stižu oprečne informacije o ukrajinskoj kontraofanzivi, uostalom kao i većina informacija o stanju na bojištu. Rusija je prema navodima Dejli mejla pretrpela dva teška udarca u trenutku kad je Ukrajina pojačala svoju ofanzivu.

Iz Kijeva su u ponedjeljak uveče naveli kako su pod svoju kontrolu vratili sedam sela i ostvarili manje napredovanje nedaleko od istočnog grada Bahmuta. Velika eksplozija odjeknula je u rafineriji nafte u Krasnodaru samo 130 kilometara od rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina na Crnom moru.

Krasnodar je navodno ključna karika i čvorište za snabdevanje Krima.

Andrej Mlakar, novinar, bio je gost emisije Puls Srbije i razgovarao je sa voditeljima programa, Milošem Anđelkovićem i Anastasijom Čanović o stanju na ukrajinsko-ruskom frontu.

foto: Kurir tv

Ruski general i načelnik štaba 35. kombinovane armije Sergej Gorjačov prema nezvaničnim informacijama poginuo je u blizini sela Velika Novosilka na jugozapadu Donjecka.

Mlakar je prokomentarisao navode da je Gorjačov poginuo u ukrajinskom raketnom napadu.

- Nema zvanične potvrde. Jedina zvanična potvrda je da je desna ruka Ahmada Kadirova teško ranjen. Upravo se desilo, ovo je mini repriza Kurske bitke, prva velika bitka na tlu Evrope, posle Drugog svetskog rata, uz masovnu primenu oklopno mehanizovanih jedinica, pešadije, borbenih helikoptera, juriši se smenjuju. Sedam sela su zauzeli Ukrajinci, a onda su morali da se povuku iz četiri - započinje Mlakar.

Niko nije naveo da je dubina ruske linije 30 kilometara, ističe on.

- Dubina ruske linije na celokupnoj ukrajinskoj teritoriji, od početka ruske granice, ide 30 kilometara, napravili su prodor, posle devet dana borbe - rekao je Mlakar.

02:11 ANDREJ MLAKAR O KONTRAOFANZIVI U UKRAJINI

Kontraofanziva nije ugušena, ali će biti, uveren je Mlakar, kada ukrajinska vojska pređe u kompletnu defanzivu.

- Onog trenutka kada ukrajinska vojska pređe u kompletnu defanzivu, kontraofanziva je "ugašena". Početna nastupanja od 4. juna, to je bilo opipavanje terena. Napipali su oko sela Makarovka u Zaporožju da je tu spoj dva puka, a ono na šta nisu računali je da je puk bio opremljen protivoklopnim raketama i imali su veliku podršku borbenih helikoptera. Njihova ofanziva je time pretvorena u debakl, a nisu očistili ni mine, bilo je čak i prijateljske vatre, pa je jasno da nije dovoljan samo tenk nego obučenost posade - podsetio je Mlakar, nastavivši:

- Dva meseca obuke uz odsustvo avijacije, borbenih helikoptera, lovačke avijacije je put samoubistva. Nisu upotrebili čak ni uređaje za daljinsko razminiranje ur 97, specijalni sovjetski uređaji, koje su koristili u druge svrhe...

Ukrajina se skoncentrisala na južni pravac, kazao je, ali kako je objasnio u nastavku, pokušavaju da otvore Hersonski pravac.

- Ukrajina otvara južni pravac gde je skoncentrisano 3.000 oklopnih vozila i 12 brigada. Ono što je na snimku prikazano je 20 tenkova. Može da se vidi pokušaj otvaranja hersonskog pravca. Na tom delu oko Odese, gde je jutros bilo raketiranje, sada, kada je nivo reke Dnjepar opao, mogu se izvoditi prelazi i uspostaviti pontonski lanisirni mostovi. Njima je cilj da dopru do Berdjanska. To je ključna tačka na Zaporoškom pravcu i tačka cepanja. Ako u 20 dana ne prodru 15-20 kilometara i postignu uspeh, to je problem. Ne znamo šta se krije iza južnog pravca iza tih 20 kilometara - kazao je.

Mlakar se osvrnuo na prošlonedeljna dešavanja na brani Nova Kahovka, nazvavši ih očiglednim.

- Standardna priča. To je krenulo još u septembru, kada su rekli da će Rusi pustiti branu niz vodu. Ono što prećutkuju je da je brana svakodnevno granatirana, pa je u jednom trenutku popustila. Sergej Surovikin je povukao trupe na vreme, iz pravca Crnog mora, desna obala, te su za njih posledice bile manje. Kako je nivo reke Dnjepar opao, možemo da naslutimo kome je to odgovaralo. Obe strane će optuživati suparnika. Nas čeka jedna dugotrajna i prva velika bitka u Evropi posle Drugog svetskog rata, a mnogi je porede sa bitkom kod Kurska - rekao je Mlakar.

Kurir.rs

