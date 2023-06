"PRAVE TAKTIČKU GREŠKU, ALI IMA KO ĆE DA NASTAVI RAT!" Koprivica: Krim se ne može zauzeti kontraofanzivom, na kraju će PREGOVARATI

U jutarnjem programu Redakcija Kurir televizije, gostovali su prof. dr Časlav Koprivica, sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branko Branković diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri UN, kod voditeljke Olje Lazarević i razgovarali o ratu u Ukrajini.

Mogli smo da vidimo, započinje Koprivica, u ovih desetak dana, da su Rusi izgubili 54 tenka, a Ukrajinci oko 160 i 360 borbenih vozila.

- Putin nije precizirao koji su gubici, ali je odnos gubitaka 1 prema 10 na štetu Ukrajinaca. Može da se zaključi da ukrajinske vlasti i njihovi sponzori, bojim se da vlasti u Kijevu svoje građane doživljavaju kao nešto što može tako da e troši, a NATO, koji vodi rat preko Ukrajine, očekuje od Kijeva da nešto uradi. Malo je verovatno da će zauzeti Krim. Na bojnom polju će se pokazati Zapadu da nije moguće povratiti Krim i shvatiće da mora da se pregovara - rekao je Koprivica.

foto: Kurir tv

Branković se nadovezuje na sagovornikove reči, tako što ističe da je dijalog neminovan.

- Dijalog i to što se događa na terenu su suprotne strane. Dijaloga je uvek bilo u raznim varijantama i uvek će ga biti. Svi očekuju potez Putina, to je apsurd. On pokazuje - Dok god naoružavate Ukrajinu, nemamo mi šta da razgovaramo. Ova akcija nastaje zbog primoravanja Ukrajine da nešto uradi, iako znaju, i oni koji su je naoružali, da ne mogu ništa. Prema tome, čuje se da će da "puste Zelenskog niz vodu" - smatra Branković.

03:07 Dešavanja u Ukrajini su tiha sahrana američke nasilničke politike.

Voditeljku Olju Lazarević zanima da li se, onda, i u čiju korist "lomi" situacija u ratu.

Lomi se ali na štetu Ukrajine, siguran je Branković, zbog slepe poslušnosti Zelenskog.

- On toliko sluša naredbe Zapada kao da je zlotvor sopstvenom narodu, samo da bi pravdao ono što su mu dali. Mnogo toga rade ispod žita, da bi zaustavili sukob, ali velike sile nikad ne gube, nego oni preko čijih glava se radi. Ceo Zapad zajedno sa Amerikancima mora da povrati ugled. Uticaj SAD je počeo vrtoglavo da pada, a mislim da su ova dešavanja u Ukrajini tiha sahrana američke nasilničke politike. Nikad Kina i Rusija nisu bile ovako zajedno uz podršku sva tri kontinenta i Afrike, Azije i Latinske Amerike - kazao je Branković.

foto: Kurir tv

Profesor Koprivica daje uvid u odnos SAD i Kine.

- Situaciono, Kina je više naginjala Rusiji. Kinezima je jasno da, ukoliko SAD uspe u svom obračunu sa Rusijom, onda je sledeća Kina. Ona je naravno gledala svoje interese, iako naginje Rusiji. Amerikanci su napravili taktičku grešku, time što su otvorili front u Tajvanu. SAD ne bi mogao da izdrži rat u Rusiji i u isto vreme i sa Kinom. Napravljen je obris nove svetske konstelacije, ali pokazalo se da većini čovečanstva ne prija Amerika i podrška koju Rusija ima širom sveta, to je podrška ideji da se prave nove svetske okolnosti, gde će zemlje koje su pod američkim pritiskom početi slobodno da dišu - kaže Koprivica i osvrće se na kinesku poziciju.

04:00 Ovaj rat je u suštini svetski rat, koji je za sada ograničen na prostorima Ukrajine.

- Kinezi možda ne bi da Rusija zbriše nato pakt, ali im je to u interesu. Ne zaboravljamo ni Iran, ni Kinu i pretnje SAD da ne pomažu Rusiji. Što bi rekao Njegoš, "nije vino ko što pređe beše", a to znači, tom retorikom Rusiju neće saterati u ugao - dodao je Koprivica, nastavivši:

- Rusija vodi rat zbog svoje bezbednosti, a što se tiče Zapada to je radi održavanja dominantnosti u svetu, ipak, najopasnije je što imate države koje žele da ratuju protiv Rusije, a jedna od njih je Poljska. Bojim se da kada bude iscrpljen kadrovski potencijal Ukrajinaca da će imati ko da nastavi taj rat. Poljska i Rumunija. Rumuni imaju dugu istoriju slavofobije. Ovaj rat je u suštini svetski rat, koji je za sada ograničen na prostorima Ukrajine. Kada dođe do spirale sukoba i kada dođete do situacije da nema povlačenja onda se koristi sve - kazao je Koprivica, ukazujući na opasnost od korišćenja nuklearnog naoružanja.

