NESTALI TINEJDŽER OTKRIO KAKO JE ŽIVEO SA DEDOM I MAJKOM Aleks Beti kazao zašto je lagao!

Tinejdžer iz Velike Britanije, Aleks Beti, koji je u Francuskoj pronađen posle šest godina, otkrio je u intervjuu za britanski tabloid The Sun da je lagao o detaljima svog bekstva kako bi zaštitio majku i dedu od policije.

U intervjuu za The Sun rekao je da je izmislio priču o četverodnevnom putovanju nadajući se da će to sprečiti policajce da im uđu u trag. Iako je u početku tvrdio da se izgubio i nekoliko dana planinario, Aleks sada kaže da je to bila laž.

"Lagao sam kako bih zaštitio svoju mamu i dedu, ali shvata,da će oni verovatno biti uhvaćeni. Nisam se izgubio, znao sam tačno gde idem", rekao je tinejdžer.

On je rekao da je proveo šest godina lutajući Evropom sa svojom mamom i dedom i da je prvi put pomislio da ode kada je imao 14 godina.

Konačno se vratio u Veliku Britaniju prošlog vikenda i kaže da sada boravi kod svoje bake Suzan u Oldhamu.

"Prvih nekoliko godina, kada sam bio u Španiji, bio je to zaista odmor, provodio sam većinu dana radeći šta sam želeo, čitajući, crtajući, išao sam na plažu", rekao je Britanac.

Aleks je zatim dodao da je sa 14 godina počeo da se bavi povremenim poslovima u građevinarstvu, dekoraciji, farbanju zidova i renoviranju.

foto: Printscreen: YT

"Iskreno, nisam imao društveni život", rekao je Aleks.

Tinejdžer je zatim ispričao da nije išao u školu, već je jezike i matematiku učio kada je naišao na neki udžbenik.

"Tokom čitavog perioda od šest godina, stekao sam jednog prijatelja koji je bio ojih godina", rekao je Aleks u ispovesti za britanski tabloid.

Zašto je rešio da napusti majku?

Govoreći o svojoj majci, koju je opisao kao antivakserku, Aleks je rekao da je ona sjajna osoba i da je volim, ali da ona jednostavno nije sjajna mama.

"Posvađao sam se sa mamom i samo sam odlučio da odem jer više nisam mogao da živim sa njom. Shvatio sam da to nije sjajan način da provedem svoju budućnost", dodao je on.

On je zatim otkrio kakav bi mu život verovatno bio da je ostao sa majkom.

"Da sam ostao sa mamom stalno bih se selio, ne bih imao prijatelje, ne bih imao društveni život, Samo bih radio, ništa ne bih naučio", rekao je on.

Kada je Aleks izašao iz iznajmljene kuće u kojoj je živeo u Francuskoj, ostavio je majci oproštajnu poruku.

Kada je pobegao od majke, Aleksa je na putu pronašao dostavljač lekova i povezao ga sa sobom.

"Dostavljao je pakete, pa sam mu pomogao jer je to bilo najmanje što sam mogao da uradim. Dozvolio mi je da uzmem njegov telefon i pozovem baku. Nakon toga je pozvao policiju i odvezao me je do najbliže policijske stanice", rekao je Aleks.

On sada u okolini Velikog Mančestera živi sa bakom.

"Kada sam se vratio u Mančester, padala je kiša kao i obično. Vratili su me u kuću moje bake, ona me je čekala u dnevnoj sobi. Kada sma je video počeo sam da se tresem i snažno sam je zagrlio. Kuća je sada drugačija, ali je osećaj isti", dodao je on.

Policija još uvek traga za Aleksovom majkom, a prema poslednjim procenama ona se možda nalazi u Finskoj.

