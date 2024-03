"IZRAELSKI TAOCI SE NEĆE VRATITI JER BI TIME NESTAO IZGOVOR ZA JAVNOST?!" Jusufspahić: Netanjahuu je to potrebno da sprovede plan!

Uprkos protivljenju Amerikanaca i stavu Bajdena da postoje i drugi načini borbe protiv Hamasa, izraelske snage ući će u Rafu, poručio je premijer Izraela Benjamin Netanjahu i naglasio da je to saopštio i amaričkom predsedniku Džozefu Bajdenu u telefonskom razgovoru.

Netanjahu je Bajdenu, kako je rekao, stavio do znanja da je Izrael odlučan da završi eliminaciju Hamasa u Rafi, zbog opasnosti od njegove reorganizacije i ponovne pretnje za Izrael.

S druge strane, eskalacija sukoba dodatno ugrožava civilno stanovništvo u Pojasu Gaze. Ujedinjene nacije upozorile su da je oko 70 odsto ljudi suočeno sa glađu, a očekuje se da će glad poprimiti i šire razmere.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Muhamed Jusufspahić, ambasador Republike Srbije u Saudijskoj Arabiji i predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, a i Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu.

Nikolić je odgonetnuo kako izraelska javnost reaguje na navode njihovog predsednika:

- Rekao bih da je tamošnja javnost, kako rat protiče već šest meseci, je sve podeljenija. Najpre, smatram da onako proklamovani ratni ciljevi se ovde sve više doživljavaju u kolezi, dakle ne više kolerativni. Pod tim mislim na onaj da posle ovog ratnog sukoba Hamas više ne ostane suveren u pojasu Gaze. S druge strane, mada hronološki pod jedan, oslobađanje preostalih 140 kidnapovanih talaca. Da direktno odgovorim na vaše pitanje, po statistici javnog mnjenja, koje je objavio eminentni izraelski list , nekih 60% Izraelaca je za najprioritetniju aktivnost glasalo za oslobađanje talaca, drugim rečima pregovorima koji se vode u Dohi. Veliki značaj je dat vestima da je Kanada objavila da više neće biti isporuka oružja Izraelu. Sve to se ovde pomno prati.

Jusufspahić je komentarisao palestinske navode da je Izrael već započeo agresiju na Rafu, a da nije najavio taj potez kako bi izbegao međunarodne reakcije. Netanjahu je rekao da će se to desiti, ali samo da je pitanje kada:

03:01 TAOCI SE NEĆE VRATITI JER BI TIME NESTAO IZGOVOR ZA JAVNOST Jusufspahić nema dilemu: Netanjahuu je to potrebno da sprovede plan!

- On je premijer Izraela, predsednik vlade Izraela. Zamislite da predsednik Vlade Srbije tako nešto izjavi Americi ili nekoj drugoj sili. Jednostavno, sama ta činjenica i to što smo čuli govori o rasporedu stvari. Prva stvar je da se taoci vrate, a to se neće desiti jer će prestati svaki izgovor da se ono što je isplanirano iz vlade kojom on rukovodi završi kao što i jeste planirano. Kada bi se vratili taoci, onda prestaje bilo kakav izgovor za izraelsku javnost. Taj momenat je bio potreban predsedniku vlade da bi preuzeo korak koji je preuzeo nakon 7. oktobra. To navodi da je sve dobro isplanirano, to nije teorija zavere, to je činjenično to. Pogledajmo šta će biti kasnije, i sada je tu Amerika nedužna, ovo je ipak suverena zemlja. Neka neka druga suverena zemlja uradi isto tako, videćete da to neće tako moći. Imali smo ovde situaciju kada je u pitanju deo naše teritorije. Šta mi tu možemo da uradimo - upitao je Jusufspahić.

