"U SAT VREMENA MOŽEMO DA OSTAVIMO CEO IRAN BEZ STRUJE, ZA 25 GODINA SE NE BI OPORAVILI"! Tramp objavio GLAVNI CILJ Amerike u ovom ratu (FOTO, VIDEO)
Danas je 13. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, cena nafte je ponovo počela da raste zbog nastavka sukoba.
Barel sirove nafte opet je dostigao cenu od oko 100 dolara uprkos tome što je svih 32 zemalja članica Međunarodne agencije za energiju (ISE) pristalo da iz rezervi na tržište pusti 400 miliona barela, što je četvorodnevna potrošnja na svetskom nivou.
Putinov izaslanik se sastao sa Vitkofom: Amerika shvata ključnu ulogu ruske nafte i gasa tokom energetske krize zbog Irana
Situacija na Bliskom istoku skrenula je veliki deo svetske pažnje sa rata u Ukrajini, za koji je američki predsednik Donald Tramp obećao da će se završiti dok je on na vlasti.
Njegov mirovni izaslanik Stiv Vitkof je poslednjih meseci razgovarao s ukrajinskim i ruskim delegacijama, ali bezuspešno, ocenjuje Skaj njuz.
Navodi se da su Vitkofovi najnoviji razgovori sa zvaničnicima iz Moskve održani juče na Floridi, a Kiril Dimitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina, kazao je da je razmatrana je energetska kriza izazvana ratom u Iranu.
Dmitrijev je rekao da su SAD među "mnogim zemljama" koje sada shvataju "ključnu, sistemsku ulogu ruske nafte i gasa u obezbeđivanju stabilnosti globalne ekonomije" i "destruktivnu prirodu sankcija" Rusiji.
U Bejrutu ubijeno osam ljudi, 31 osoba ranjena, najteži sukobi od početka rata
Skaj njuz prenosi da je rano jutros u napadu pogođen automobil u Ramlet al Bajdi, primorskom području libanske prestonice Bejruta.
Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je na tom području ukupno osam ljudi poginulo, a 31 osoba je ranjena.
Pres služba izraelske vojske kazala je Asošijejted presu da "nije upoznata" sa napadom na toj lokaciji.
Izraelska vojska je saopštila da je napala južna predgrađa Bejruta, uporište proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah, kao odgovor na lansiranja desetina raketa širom severnog Izraela.
Eksplozije su potresale Bejrut i kasno sinoć, izazvajući požare iznad kojih su se dizali oblaci dima.
Britanska televizija navodi da su ovo neki od najtežih sukoba Izraela i Hezbolaha od početka rata.
Tramp: Za sat vremena možemo da Iranu rasturimo kapacitete za proizvodnju električne energije, 25 godina bi ih obnovljali
Američki predsednik Donald Tramp sinoć je izjavio da su SAD uglavnom neutralisale iranske vojne kapacitete i upozorio da bi Vašington mogao da uništi ključnu infrastrukturu te zemlje ako odluči da dalje eskalira sukob.
- Oni su praktično na kraju linije (puta). Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu... Mi jednostavno slobodno letimo iznad te zemlje - kazao je Tramp.
On je rekao da SAD takođe pažljivo prate situaciju u strateški važnom Ormuskom moreuzu i poručio da su iranske pomorske snage u tom području uglavnom uništene.
- Moreuz je u odličnom stanju. Uništili smo sve njihove brodove - naveo je Tramp, ali i napomenuo da Iran još uvek poseduje neke rakete.
Šef Bele kuće je takođe upozorio Teheran da bi Amerika mogla da napadne ključnu infrastrukturu Irana, uključujući elektroenergetske sisteme, ako odluči da intenzivira vojnu kampanju.
- Mogli bismo da za sat vremena rasturimo njihove kapacitete za proizvodnju električne energije, a trebalo bi im 25 godina da ih obnove - kazao je Tramp, dodajući da bi Vašington želeo da izbegne takve napade ukoliko je to moguće.
On je rekao je da je glavni cilj SAD da osiguraju da Iran ne može da obnovi vojne kapacitete.
- Glavno je da moramo da pobedimo u ovome... Ne želimo da dozvolimo da se ponovi - ocenio je Tramp, prenosi Iran internešenel sa sedištem u Londonu.
Izraelska vojska: Novi talas napada na Hezbolah u Libanu, presretnite rakete iz Irana
Izraelska vojska je objavila jutros da je pokrenula "širok talas vazdušnih udara" protiv Hezbolaha u Bejrutu u kojima je pogođeno deset objekata.
U saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, takođe se navodi da su njeni sistemi protivvazdušen odbrane presreli rakete iz Irana.
Ukupno 16 trgovačkih brodova pogođeno od početka rata
Služba za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je juče da je ukupno 13 trgovačkih brodova napadnuto u i oko Arapskog zaliva, Ormuskog moreuza i Omanskog zaliva između 28. februara i 11. marta.
BBC navodi da su tokom protekle noći, kod obale Iraka, još dva broda pogođena u blizini luke Um Kasr, blizu grada Basre.
- U napadu je poginula jedna osoba, a povređeno 38 ljudi - rekao je predsednik Generalne kompanije za iračke luke.
Jutros je UKMTO objavio još jedan incident severno od Džebel Alija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), što broj pogođenih brodova diže na 16.
- Kapetan je prijavio da je brod za prevoz kontejnerima pogođen nepoznatim projektilom koji je izazvao mali požar na brodu - navodi UKMTO i dodaje da je potpuna procena štete bila "otežana zbog mraka".
Rezime 12. dana rata
