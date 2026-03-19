OVO JE SADA RAT ZA GAS! TRAMP: AKO IRAN OPET NAPADNE, DIĆI ĆEMO IM SVE U VAZDUH! Kaže da nije znao za izraelski udar koji je pokrenuo ODMAZDU Teherana u Kataru
Danas je 20. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, sukob se naglo prelio na gasna polja u regionu.
Nakon izraelskog napada na najveće iransko postrojenje za preradu tog energenta, Iran je pokrenuo odmazdu na naftnu i gasnu infrastrukturu u zemljama Persijskog zaliva.
Pogubljena tri antivladina demonstranta u Iranu zbog ubistva policajaca i "vođenje rata protiv Boga"
Iran je pogubio trojicu demonstranata osuđenih zbog ubistva dva policajca tokom antivladinih protesta u januaru, javlja Rojters, pozivajući se na iransku agenciju Mizan.
Pravosudne vlasti u Teheranu su saopštile da su oni proglašeni krivima za ubistvo i "vođenje rata protiv Boga", uključujući delovanje u korist Izraela i SAD.
BBC podseća da su antivladine demonstracije u Iranu počele kao protesti protiv ekonomskih problema, a kasnije su prerasle u antivladine proteste koji su zahvatili celu zemlju.
Prema američkoj Novinskoj agenciji aktivista za ljudska prava (HRANA), oko 6.488 demonstranata je ubijeno tokom samih protesta.
Ta brojka ne uključuje 236 dece, 76 nedemonstranta i 207 vojnika i vladinih snaga koji su takođe ubijeni.
HRANA navodi da još uvek preispituje oko 11.744 slučaja nakon brutalnog obračuna iranskih snaga bezbednosti sa demonstrantima.
Katar: Požari u gasnom postrojenju Ras Lafan stavljeni pod kontrolu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da su svi požari u gasnom postrojenju Ras Lafan sada stavljeni pod kontrolu i da nije bilo povređenih ljudi.
U novoj objavi na društvenoj mreži X ministarstvo je navelo da je hlađenje i obezbeđivanje lokacije u toku, a opasnim materijalima rukuje specijalizovana jedinica.
Postrojenje Ras Lafan je pogođeno iranskim raketama rano jutros u znak odmazde za izraelski napad na iransko gasno postrojenje Južni Pars.
Cena nafte zbog novih napada otišla nakratko preko 110 dolara
Poslednji napadi na energetsku infrastrukturu na obe strane doveli su do rasta cena sirove nafte za četiri odsto, pa je barel nakratko prešao nivo od 110 dolara.
Tramp: Ako Iran ćopet napadne katarsko gasno polje, dići ćemo im u vazduh njihovo najveće
Američki predsednik Donald Tramp noćas je objavio dugačak post na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) o izraelskom napadu na gasno polje Južni Pars, najveće u Iranu izvedenom u sredu i posledicama po Teheran zbog pokretanja odmazde.
Kao odgovor na taj napad, Iran je izveo vazdušne udare na grad Ras Lafan u Kataru - industrijski centar u kojem se nalazi najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu.
Tramp je u objavi napisao da SAD "nisu znale ništa" o izraelskom napadu i zapretio eskalacijom sukoba ako Iran ponovo napadne Katar.
- Izrael je, iz besa zbog onoga što se događa na Bliskom istoku, žestoko napao veliko postrojenje poznato kao gasno polje Južni Pars u Iranu. Pogođen je relativno mali deo tog kompleksa. Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a ni država Katar nije na koji način nije bila umešana u to, niti je imala pojma da će se to dogoditi. Nažalost, Iran nije znao za ovo, niti za bilo koju drugu relevantnu činjenicu koja se odnosi na napad na Južni Pars, pa je neopravdano i nepravedno je napao deo katarskog postrojenja za tečni prirodni gas (LNG). IZRAEL NEĆE VIŠE IZVODITI NAPADE u vezi s ovim izuzetno važnim i vrednim poljem Južni Pars, osim ako Iran nerazumno ne odluči da napadne veoma nevini, u ovom slučaju, Katar - u tom slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili saglasnosti Izraela, u ogromnom napadu dići u vazduh celokupno gasno polje Južni Pars snagom i moći koju Iran nikada ranije nije video niti joj svedočio. Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja zbog dugoročnih implikacija koje će imati po budućnost Irana, ali ako katarski tečni prirodni gas ponovo bude napadnut, neću oklevati da to učinim. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je Tramp.
