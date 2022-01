ANALITIČAR BUGAJSKI BiH je u najvećoj opasnosti, Rusija bi mogla da podstakne novi rat na Balkanu

Napetost u Ukrajini, ocenjuje Bugajski, može imati ozbiljne posledice po situaciju na Balkanu, pogotovo u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi, nestabilnost na Balkanu mogla bi da se iskoristi za skretanje pažnje sa ruske agresije na Ukrajinu.

Situacija u Ukrajini se zaoštrava, a pregovori između SAD-a i Rusije ne napreduju. Većina svetskih medija, kao i američki i zvaničnici NATO-a danima upozoravaju da se Rusija sprema na invaziju, što zvanična Moskva demantuje, piše Gradski.me.

Predsednik Rusije Vladimir Putin pojačava agresiju koja je počela zauzimanjem Krima i dijelova Donjecka 2014. godine, ocenio je Bugajski.

On je naveo da, iako Rusija već dugi niz godina pokušava da potkopa ukrajinski suverenitet, Ukrajinci su odlučni da održe svoju nezavisnost, a većina stanovništva podržava članstvo u NATO-u. Iako je predsednik Putin odlučan da izvrši veći pritisak na Ukrajinu, niko ne zna kako će se to tačno odigrati.

-Ako pogledate širu sliku, izgleda kao da je Putin spreman za punu invaziju. Možda je to vrsta pritiska da se izvuku ustupci od Ukrajine. Ako Rusija vojno uđe u Ukrajinu, mislim da će to biti ogromna greška za Putinovu administraciju, navodi Bugajski.

Bugajski je istakao da pregovori između SAD-a i Rusije oko situacije u Ukrajini u stvari nisu pregovori, zato što su Putin i ‘njegovi ljudi’ izneli niz neprihvatljivih zahteva, uključujući raspuštanje NATO-a duž istočnog krila i onemogućavanje ulaska država u taj vojni savez. Ovi zahtevi su, kaže Bugajski, u suprotnosti sa Vašingtonskim sporazumom.

-To je bio promašaj. Putin i njegovi ljudi su to znali, ali su morali da puste ‘spin’ o pregovorima kako bi izgledalo kao da pružaju ruku i da brinu zbog širenja NATO-a. To je više izgovor kako bi Putin mogao da kaže, ‘Amerika nije slušala, nije pregovarala sa dobrom namerom, stoga nemamo drugog izbora nego da napredujemo vojno, rekao je Bugajski, navodi Gradski.me.

Evropska unija je, ocenjuje Bugajski, pokazala da je konglomerat različitih zemalja bez prave kohezije i sa slabom spoljnom politikom. Velika Britanija, koja snadbijeva Ukrajince protivtenkovskim projektilima, pokazala se više evropskom od više zemalja Evropske unije koje tvrde da su veliki Evropljani. Uključujući Nemačku.

-Britanci moraju da obilaze Nemačku, da lete u Poljsku kako bi isporučili oružje Ukrajini. Nemačka, naime, ne dozvoljava da se njen vazdušni prostor koristi za vojnu opremu, što je zaista jadno. Nemački vazdušni prostor decenijama je korišćen za vojnu opremu NATO-a u cilju odbrane Nemačke. Sada Nemačka nema ni pristojnosti ni strateške vizije da pokuša da pomogne evropskoj zemlji, smatra Bugajski.

Uloga Nemačke ne samo da nije konstruktivna, već je i regresivna, jer pomaže Vladimiru Putinu, smatra Bugajski. On očekuje da će spoljna politika nove vlasti u Nemačkoj biti slabija nego ona Angele Merkel. Od tri stranke u nemačkoj vladajućoj koaliciji, Zeleni su, kako ističe Bugajski, najglasniji u odbrani Ukrajine i imaju najbolji odnos prema Rusiji. Međutim, najveći partner u vladajućem savezu, Socijaldemokratska partija na čelu sa kancelarom Olafom Šolcom, poznata je po svojoj proruskoj poziciji i plaši se bilo kakvog sukoba sa Moskvom.

-Socijaldemokrate bi radije ustupile delove Ukrajine Rusiji kako bi obezbedile mir sa Moskvom nego branile evropske principe. Nemci žele da posluju kao i obično. Nekadašnji socijaldemokratski kancelar Gerhard Šreder, podsećam, je član Odbora u ruskoj energetskoj kompaniji Gazprom. Jedan broj nemačkih zvaničnika u iskušenju je da dobiju angažmane u ruskim kompanijama. Ovo nemačko-rusko partnerstvo izuzetno je štetno za evropsko jedinstvo, za evropsku bezbednost i na kraju za transatlantizam. U Nemačkoj postoje glasovi koji se tome suprostavljaju, i koji, nažalost, nisu u vladi. Nadao sam se da će Zeleni u tom smislu biti odlučniji, rekao je Bugajski.

Napetost u Ukrajini, ocenjuje Bugajski, može imati ozbiljne posljedice po situaciju na Balkanu, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Kako navodi, nestabilnost na Balkanu mogla bi se iskoristiti za skretanje pažnje sa ruske agresije na Ukrajinu.

-Stanje na Balkanu je prilično sumorno. Bojim se da bi Balkan mogao da postane nova žrtva ruskog imperijalizma. Drugim rečima, Putin bi mogao da pokuša da pažnju SAD-a i saveznika od potencijalnog rata u Ukrajini odvrati tako što bi proizveo novi sukob, čak i novi rat na Zapadnom Balkanu. Mislim da je sada glavna meta očigledno Bosna i Hercegovina, ukazao je Bugajski, a prenosi SB.

Bugajski smatra da specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar pravi ogromnu grešku promovišući inicijativu Otvoreni Balkan, koja je, kako ističe Bugajski, nepotrebna, jer ne rešava ni unutrašnje, ni međudržavne sukobe.

