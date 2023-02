SAHRANJEN ČETVRTI MLADIĆ IZ ROŽAJA: Molili se danima za njegovo ozdravljenje, a sada ih teši samo OVO

Tinejdžer F. D. (17) koji je prekjuče preminuo nakon sedmodnevne borbe za život posle stravične saobraćajne nesreće kod Rožaja, kada je sa bratom i najboljim drugarima sleteo u ambis reke Ibar, juče je sahranjen pored brata od strica.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 17. februara oko 22.30 sati, kada je A. M. (16) bez vozačke dozvole upravljajući vozilom "audi A3", u krivini kod mesta Zeleni na magistralnom putu Rožaja-Bać, izgubio kontrolu nad vozilom i survao se u provaliju reke Ibar. Tada su život pored vozača A. M. izgubili njegov brat od strica S. M. (16), sin jedinac, dok je poginuli I. D. (16), takođe, brat od strica sada preminulom F. D.

četvrti poginuli mladić iz auta smrti foto: Facebook

- F. D. je nakon što se "audi" survao u provaliju na nekih 20 metara od magistralnog puta prvi izvučen i on je kolima Hitne pomoći prvo prevezen u beransku bolnicu, a zatim u Klinički centar Crne Gore gde su se lekari danima borili za njegov život - kaže meštanin Rožaja i dodaje:

- Iako su njegov brat i drugovi poginuli, svi su mislili da ima snage da preživi, jer je mlad i pun života. Međutim, roditelji F. D. dok su bili kući u selu nadomak Rožaja stigla im je najcrnja vest. Njihov sin se pridružio bratu s kojim je bio nerazdvojan, ali ih donekle, ako uopšte može da ih uteši, smiruje činjenica da su sada zajedno.

izvlače auto smrti iz provalije foto: Drustvene Mreže, Printscreen Facebook/RTV Rožaje

Kako kaže naš sagovornik, porodica, prijatelji i rođaci od trenutka kad se dogodila nesreće molili su se za tada teško povređenog mladića.

- Roditelji su bili neutešni nakon nesreće, ali su njihovi najbliži organizovali molitve zha njegovo ozdravljenje. Čak su i na društvenim mrežama apelovali na sve ljude dobre volje da se pomole da F. D. preživi. Međutim, mladić je nažalost i pored svih napora lekara preminuo - kaže meštanin i dodaje:

- Ostali su bez sina i njima više nema života. Pitaju se zašto im je otišlo njihovi mezimče i kako je moguće da ga više neće zagrliti i poljubiti.

Naš sagovornik dodaje da su mladića juče na gradskom trgu u Rožajama ispratili na večni počinak.

audi u kom su poginuli mladići foto: Društvene mreže

- Okupili su se ljudi, isto kao i pre sedam dana kada je bila molitva za trojicu njegovih stradalih prijatelja. Svi je bili isuviše tužnu, a F. D. je sahranjen pored brata I. D. - kaže meštanin i dodaje:

- Ovakva tragedija se ne pamti u ovom delu naše zemlje, ali svi donekle i dalje upiru prst u roditelje A. M. kome su dozvolili da vozi opasan automobil i to bez vozačke dozvole.

Prema navodima našeg izvora, F. D. i I. M. su rođaci tako što su njihovi očevi rođena braća.

- Njih dvojica su bila nerazdvojna pa je porodica odlučila da budu sahranjeni jedan pored drugog, jer su i u trenutku nesreće takođe, bili zajedno - zaključuje naš sagovornik.

rožajci ispratili mladiće na večni počinak na trgu u rožajama foto: Printscreen/Facebook/Radio televizija Rožaje

Kobne večeri mladići su kolima krenuli iz Rožaja ka svom selu, ali ih je navodno majka jednog od poginuli pozvala da se vrate do grada kako bi kupili namirnice, i tako su na putu do grada zbog, kako se sumnja, neprilagođene brzine sleteli s kolovoza u ambis hladen reke Ibar. Trojica mladića ostala su zaglavljena u "audiju" dok je F. D. tada teško povređen. Nažalost, on je nakon deset sedam dana preminuo.

