SPECIJALNA EMISIJA KURIR TV - CRNA GORA IZABRALA! Đukić: Zaustavljena erozija DPS, Evropa sad podbacila u odnosu na prognoze

Građani Crne Gore ponovo će na birališta, samo dva meseca nakon izbora novog predsednika. Vanredni parlamentarni izbori posledica su krize Vlade i nemogućnosti izbora nove vladajuće većine, nakon što Miodragu Lekić nije poveren mandat za sastav nove Vlade.

Bivši predsednik Milo Đukanović doneo je odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora nakon što skupštinska većina nije uspela da formira novu niti da rekonstruiše postojeću Vladu Dritana Abazovića kojoj je avgusta prošle godine izglasano nepoverenje.

Parlamentarni izbori dolaze u trenutku nakon izbora novog predsednika i nastavka razvlašćivanja DPS-a započetog 31. avgusta 2020. godine. Petnaest partija i koalicija partija boriće se za poslanička mesta u novoj atmosferi nakon što Pokret Evropa sad beleži konstantan rast podrške, a Demokratski Front kao savez više ne postoji nakon izlaska Pokreta za promene koji će nastupiti samostalno na ovim izborima, dok će ostatak koalicije nastupati pod imenom Za budućnost Crne Gore.

DPS nastupa u koaliciji "Zajedno" a prvi put je ne predvodi bivši predsednik Milo Đukanović već nove mlade snage. Pokret URA aktuelnog premijera Dritana Abazovića nastupiće u koaliciji sa Demokratama Alekse Bečića, a SNP će u koaliciji sa DEMOS-om Miodraga Lekića probati da se izbori za cenzus i ostane u poslaničkim klupama.

Ko će biti pobednik izbora? Ko će formirati postizbornu vladajuću koaliciju? Ko će biti novi predsednik Vlade Crne Gore?

21:05 U studiju Milan Đukić i Uroš Nikolić

Sledeći gosti Silvije Slamnig bili su advokat Milan Đukić i politikolog Uroš Nikolić, koji su imali nešto zahvalniju ulogu od svojih prethodnika, budući da su nekoliko minuta ranije objavljeni prvi preliminarni rezultati.

Pre nego što im je data reč, u emisiji su prikazane izjave nosioca lista koje su slovile za favorite uoči današnjih izbora.

- Mislim da će biti zanimljiva postizborna scena u Crnoj Gori. Evropa sad je ostvario značajno manji rezultat od očekivanog. DPS je osvojio u procenat koliko im je predviđano, pa je njihova erozija zaustavljena. Liste koje zovemo prosrpskim, očekivao se ne tako beznačajan pad glasova. U jedinstvenom forntu možda bi bili i drugi, ovako su tik iza njih Bečić i Abazpvić. To predstavlja značajnu promenu u političkoj slici Crne Gore - kaže Đukić.

Njegov sagovornik uključio se u debatu pošto se prethodno slikom otišlo u izborni štab pokreta Evropa sad.

20:05 Prvi gosti Dragoljub Kojčić i Predrag Savić

Na ova pitanja odgovore je potražila urednica i voditeljka Silvija Slamnig od prvih gostiju, Dragoljuba Kojčića, političkog filozofa i advokata Predraga Savića.

- Doći će do razvodnjavanja glasova, ali je interesantna manja izlaznost nego na prethodnim izvborima. Očekujem da e biti ispod 56 odsto, stranke su imale mnbogo slabiju kampanju, nije bilo napetosti da su ovo odlučujući izbori. Već je počela turistička sezona, ljudi sa severa su se u velikom broju spustili na jug, da se osveže na plažama. Na izlaznost je uticao i meč Novaka Đokovića gde ga svako u Boki gleda, to je poseban doživljaj. Mala izlaznost i cenzus od 3 odsto uvešće i neku mali partiju, autsajdera, u parlament. To je oko 9.000 glasova. Neizvesno je za prelazak cenzusa, a nema neizvesosti kad su glavne strane u pitanju - kaže Savić.

01:19 Advokat Predrag Savić: Izlaznost je slabija zbog meča Đokovića i turističke sezone

Na malu izlaznost osvrnuo se i drugi sagovornik specijalne emisije Kurir televizije.

- Iznenađen sam koliko je mala bila izlaznost za jedno društvo koje je tako visoko politizovano. Postoji tehnika koja je specijalitet Mila Đukanovića, a to je da se napravi najmanje 12 partija koje izlaze na izbore. Fragmentacijom srpskog glasačkog tela je uspevao da ostane na vlasti. To je bila manipulativna caka koja je obebeđivala apsolutnu dominaciju DPS-a. Pomeren je centar pažne stranaka u kampanji s nacionalnog pitanja. Namerno se infrastruktura DPS-a izvukla iz geopolitičkog diskursa. Mnogi su prozreli nameru DPS-s da se fokusiraju na ekonomska pitanja, pa su male stranke koje još uvek igraju na talasu nacionalnog pitanja, u podtekstu ekonomskih pitanja vide i nacionalno. DPS je rekao ako su izgbili izbore igrajući na antisrpsku kartu, hajde da promenimo fokus na ekonomiju. Pokret Evropa sad je insistirao na sasvim drugačijem programu od većine malih srpskih stranaka. To sad pokušava da iskopira DPS- smatra Kojčić.

01:23 Dragoljub Kojčić: Iznenađen sam ovako malom izlaznošću

Gosti su potom prokomentarisali i aferu "Do Kvon" koja je potresla Crnu Goru uoči ovih izbora, a tiče se kralja kriptovaluta. Naime, on je iz pritvora pisao aktuelnom vd premijera Dritanu Abazoviću da je finansirao kampanju pokreta Evropa sad. Ovog Korejanca potražuju njegova matična zemlja, kao i SAD.

- Moguće da je ova afera oduzela neke glasove pokretu Evropa sad. On je prevarom stekao 42 milijarde dolara. Pisao je iz zatvora, odakle ima pravo i da laže. Ali nije toliko izgubila Evropa sad, koliku štetu može da pretrpi pokret URA: Spajić je magnet za te afere, nisu mogli pogodniju ličnost da nađu za aferu - smatra Savić.

- Oni su imali slična iskustva i sa Taksinom Šinavatrom, bivšim premijerom Tajlanda, pa i javnost nije bila previše iznenađena - istakao je Kojčić.

U emisiji je potom objavljena i izjava Milojka Spajića, koji je odgovorio na optužbe iz afere.

00:48 Milojko Spajić

- Treba razumeti izjavu Spajića i posmatrati je ne samo u crnogorskim okvirima već i sa aspekta međunarodne zajednice. To je jako važno - rekao je Kojčić.

Silvija Slamnig pročitala je prve preliminarne rezultate na osnovu 51 odsto prebrojanih glasova.

