AMBASADOR AZIMOV: Putin će sigurno posetiti Hrvatsku do kraja mandata

ZAGREB - Ambasador Ruske Federacije u Zagrebu, Anvar Azimov, izjavio je da misli da predsednik Vladimir Putin neće posetiti Zagreb u ovoj godini, ali hoće do kraja ovog mandata.

"Putin je primio poziv i pre ili kasnije će doći, ali poseta mora biti jako dobro pripremljena i za nju mora da postoji poseban povod i sadržaj ili paket dogovora. Za sada radimo na tri moguća predloga dogovora. Jedan od njih je otvaranje ruskog kultunog centra u Hrvatskoj i hrvatskog u Moskvi. Moramo pripremiti posetu s dobrim sadržajem. Kad to bude spremno, Putin će se rado odazvati pozivu za posetu vašoj divnoj zemlji. Jako smo zahvalni na ulozi predsednice Republike Hrvatske na jačanju bilateralne saradnje", rekao je Azimov.

On je naglasio da o poseti odlučuje predsednik, koga čeka inauguracija u maju.

"Ja sam za to, ali to mora biti jako dobro pripremljeno. Mislim da to neće biti ove godine, možda bude u prvoj polovini iduće, ali definitivno u ovom mandatu", rekao je Azimov u Klovićevim dvorima, gde je priređena izložba dela iz jednog od najvećih svetskih muzeja - Muzeja Ermitaž iz Sankt Peterburga "Katarina Velika, carica svih Rusa".

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Printscreen YouTube

Kurir

Autor: Kurir