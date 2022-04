MILANOVIĆ O ČLANSTVU HRVATSKE U NATO: Ušli smo u Savez samo zbog SAD, demokratije ne idu u rat, to je činjenica!

"Samo radi Amerike i radi pomoći i zaštite Hrvatska je u NATO-u, ne radi Londona, čak i ne zbog konstruktivnog i prijateljskog Berlina, nego isključivo zbog SAD-a”, rekao je Milanović na otvaranju Hrvatsko-američkog foruma koji se održava danas i u utorak u Zagrebu.

Predsednik Hrvatske se zahvalio SAD što su bili "jedina država koja je pružala podršku" Hrvatskoj 1990ih, prenosi Večernji list.

"Vašington je pružao logističku, intelektualnu i organizacionu podršku dok su nam drugi nabavljali tone nalivpera, papira, pametnih, lepih i manje lepih reči", rekao je Milanović.

Američki državni sekretar Entoni Blinken je Milanovićevog govora rekao da je napad na Hrvatsku - napad na SAD, dodajući da će SAD Hrvatskoj "uvek čuvati leđa".

U govoru u kojem se dotakao niza tema, pa i pobede "svog prijatelja" Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i "groznog" stanja medija u Hrvatskoj, Milanović je rekao da je Hrvatska uvek težila zapadu te da je ona danas liberalno demokratsko društvo u kom "rizik od ekscesa ne postoji".

"Iskustvo pokazuje da nikada nisu zaratile istinski liberalno-demokratske države, zato što imaju predvidive, dosadne i ograničavajuće sisteme donošenja odluka", za razliku od autokratskih država "kakvih ima i u EU-u" gde su procesi donošenja odluka "impulsivniji".

"Democracies don't go to war. It's a fact" (Demokratije ne idu u rat. To je činjenica), zaključio je Milanović na engleskom jeziku.

Kurir.rs/Večernji list