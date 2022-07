MILANOVIĆ O DEMONSTRACIJAMA U SARAJEVU PROTIV IZMENA IZBORNOG ZAKONA: To je jedna nahuškana rulja! VIDEO

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je demonstrante ispred sedišta OHR-a u Sarajevu nazvao "nahuškanom i unitarističkom ruljom" i ponovo prozvao Hrvatski sabor što ne reaguje na "sramnu" rezoluciju Bundestaga o Bosni i Hercegovini. "To je huškana rulja, unitaristička rulja i za njih nema drugog imena", prokomentarisao je hrvatski predsednik novinarima u Karlovcu jučerašnje proteste u Bosni i Hercegovini.

Stotinjak demonstranata ponovo je u utorak bilo ispred sedišta Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu, pokušavajući da nastavi pritisak kako bi spriječili izmjene izbornog zakona BiH. "Nećemo prihvatiti nepravdu", "Mi nismo plemena, već građani", neke su od poruka na transparentima koje su u utorak nosili okupljeni, koje je kordon policije uz metalnu ogradu spriječio da uđu u zgradu OHR-a.

"U svojoj zbunjenosti, visoki predstavnik je na kraju došao na ideju da se malo pozabavi tim pitanjem (prava Hrvata u BiH). Ispostaviće se da sam ga ja na to prisilio. Moguće je, drago mi je živite sa tim saznanjem, ali je stvar malo složenija“, ističe Milanović.

On je dodao da je Šmit „izneo ovaj predlog isključivo iz sebe, da sebi i nekim bošnjačkim strankama olakša život kako bi se omogućilo funkcionisanje Federacije, odnosno da bi se uklonili svi mogući instrumenti blokade koje su Hrvati pritiskali. uza zid, ponekad morao da koristi“.

Milanović je prozvao visokog predstavnika da se ne oglašava.

Milanović je rekao da smo ponovo svjedoci "kompromisa na štetu Hrvata" u BiH i da to "samo zajedno, Plenković i ja, odnosno u toj konstelaciji, samo Plenković i njegova vlada možemo da se uklonimo". To znači suprotstaviti se onima koji su mrtvi i praviti se da to ne vide, a to su evropski lideri“.

"Šta rade naši prijatelji iz Francuske? Sa Makronom mogu jednom, dvaput. Plenković ima priliku, ako hoćete, da ga 10 puta povuče za rukav. Ne kažem da smo zato dali milijardu i 300 miliona evra sa PDV-om za 12 dobrih, ali polovnih aviona, kako bi dobili direktnu protivuslugu“, rekao je Milanović.

On je još jednom prozvao Hrvatski sabor da reaguje na rezoluciju njemačkog parlamenta o BiH, iako stanje u BiH smatra "strašnim problemom".

„Juče sam sreo neke opozicionare, iz desničarske opozicije, i pitao ih: šta radite? Počeću da vas prozivam, zašto ne donesete rezoluciju kojom se obraćate na sramnu, agresivnu rezoluciju Bundestaga“, rekao je Milanović.

"Šta radi Hrvatski sabor? Ništa. Sram me je. Šta kaže ministar spoljnih poslova? Čoveče moj, tako je, ja sam odgovoran za njegovo napredovanje, trebao je ostati u fabrici", dodao je predsednik Hrvatske.

Kurir.rs/Index.hr