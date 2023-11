MAJI I MARKU UMRLA JE ĆERKA U njenu čast, oni godinama čine nešto zbog čega im se svi dive: "Time joj šaljemo zagrljaj na nebo"

- Akcija počinje u subotu, u šest sati ujutro, a završava sledeći dan, takođe u šest ujutro. To je poseban dan u kojem naši gosti, koji dođu tog dana u restoran, nakon što lepo pojedu i popiju ne plaćaju nama ništa, već svoje priloge ubacuju u zato predviđenu kutiju. Ako naruče dostavu ili kupe hranu za poneti, donacije se uplaćuju na račun naše Humanitarne udruge Saudade - rekla je Maja Andrić.

A osim što će gosti uživati u vrhunskim jelima i tradicionalnim, učiniće i dobro delo jer novcem koji Maja i Mirko skupe svojom akcijom pomažu malim pacijentima dečijeg odeljenja Opšte bolnice Dubrovnik. Do sada su od prikupljenih donacija kupili tri CTG uređaja, stol za reanimaciju novorođenčadi, monitor vitalnih funkcija za nedonoščad i pulsni oksimetar.

- Ove godine bolnici trebaju manometri, infuzatori, EKG uređaj, a ako ostane sredstava verovatno ćemo preurediti jednu od prostorija koju deca koriste dok su na lečenju - navodi Maja koja je iz Hercegovine u Dubrovnik stigla na studije pre 20 godina - i ostala.

Akcija ’24 sata bez kompromisa' njihov je način kako su svoju bol i tugu transformisali u jednu pozitivnu priču koja greje srca. Naime, bračni par Andrić zadesila je najveća tragedija koju roditelji mogu zamisliti, ubrzo po rođenju izgubili su svoju kćerkicu.

- Gubitak naše devojčice, Nine Marije, sa samo dva meseca i jedan dan nagnao nas je da na toliku bol odgovorimo s nečim snažnim i pozitivnim. Iz najveće boli uspeli smo stvoriti nešto čarobno: dan u kojem se svi osećaju povezano i posebno. Naša Nina Marija imala jako redak tumor kičmene moždine, prvi takvog tipa u Hrvatskoj. Tumor joj je otkriven tek po rođenju. Bilo je to nešto što je raslo u njoj od samog začeća. A s obzirom na to da je trudnoća bila uredna, nije bilo nikakvog razloga da iko posumnja u to da u njoj raste nešto tako grozno - ispričala je Maja koja ovim putem još jednom želi reći veliko 'hvala' medicinskim sestrama i doktorima na odeljenju dečije onkologije KBC-a Zagreb. Nakon ovog životnog udarca, bračni par Andrić odlučio je da se fokusira na ono što najviše voli – kuvanje. Svi oni koji su probali njihova jela znaju da su njihovi specijaliteti spravljeni s velikom ljubavlju. Zato ne čudi što je i odaziv na akciju ’24 sata bez kompromisa' svake godine sve veći.

- Za nas, našu porodicu i prijatelje ova akcija je odavanje počasti našoj bebi, našoj Nini Mariji i svim anđelima koji su otišli prerano. S tim našim humanitarnim činom šaljemo joj zagrljaj na nebo, da zna da je volimo najviše na svetu - kažu Maja i Mirko.

