HRVATSKA DOBIJA JOŠ JEDNO MORE? Jadranski biser se poziva na karte stare 250 godina i čeka konačnu ODLUKU GEOGRAFA

Hrvatska bi uskoro mogla da zvanično dobije još jedno more!

Nekoliko područja u hrvatskom delu Jadranskog mora se već odavno naziva morima: Novigradsko more, Virsko more, Murtersko more, a među njima je bez dileme najmanje Karinsko more površine oko pet i po km2.

Nalazi se 30 km istočno od Zadra, a kako piše LiveCamCroatia Karinsko more bi zvanično moglo da postane najmanje more na svetu! Hrvatski mediji navode da ga ptica preleti u trenu, plivač prepliva u zamahu, a može i da se stisne u samo jednu fotografiju.

Uprkos tome što je oblikom i veličinom tehnički zaliv, lokalno stanovništvo ga od davnina naziva morem, a to ga bi se moglo iskoristiti između ostalog i u turističkom smislu. Karinsko more inače je upola manje od Mramornog mora u Turskoj koje se diči titulom najmanjeg, a sa time se slažu i geografi!

Mali zaliv Jadranskog mora, davne 1781. godine kartograf i javni geodeta Đuzepe Antonio Grandis na karti Dalmacije nazvao je Mare di Carin, razlikujući ga od susednog Novigradskog mora koje je nazvao Mare di Novegradi.

Vrednosti saliniteta Karinskog mora niže su od prosečnih vrednosti Jadranskog mora zbog dotoka slatke vode iz Karišnice i drugih manjih potoka i izvora. Uprkos tome što je voda braktična zbog dve reke, podržava morski život, uključujući razne vrste riba i strogo zaštićene vrste poput delfina i kornjača.

Karinjani se nadaju da će im proglašenje Karinskog mora najmanjim svetskim morem doneti novi turistički zamah, ali i veći stepen zaštite pomorskog staništa.

(Kurir.rs/Večernji/Preneo Z.Ko)