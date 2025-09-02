Slušaj vest

Nebeski trkači, piloti paraglajdera, plivači na otvorenim vodama, kajakaši i brdski biciklisti ponovo su se ujedinili u jedinstvenom sportskom spektaklu! Multištafetna trka „4 Elements“ zauzima posebno mesto u svetu outdoor sportova, a prošlog vikenda održana je osmi put, pod pokroviteljstvom Hotela Ramonda i Fondacije Mozzart.

Foto: Skyrunning Serbia

Na atraktivnoj ruti između vrha Šiljak i Bovanskog jezera, preko opština Boljevac i Sokobanja, sportisti su se suočili sa izazovima netaknute prirode: tehnički zahtevnim terenima, preko 90 kilometara staza, uspona i prelepim pogledima sa Rtnja. Pet različitih disciplina, četiri elemenata i nezaboravna borba – kako sa prirodom, tako i sa samim sobom.

„Svi za jednog, jedan za sve“ – ovaj slogan vodio je takmičare tokom cele avanture. Plivači i kajakaši predstavljali su element vode, biciklisti i nebeski trkači prolazili su kroz element zemlje. Piloti paraglajdera su bili spremni da osvoje element vazduha. A svi zajedno takmičili su se u režimu četvrtog, najtežeg elementa – vatre.

Foto: Skyrunning Serbia

Tok takmičenja

Manifestaciju su tradicionalno otvorili nebeski trkači – skajraneri, koji su krenuli južnom stranom Rtnja u 8.30. Pobedu je odneo Dušan Krstić iz tima Alma Mons sa vremenom 51 minut i 30 sekundi.

Paraglajderi zbog jakog vetra nisu mogli da polete, ali je pilot tima ExTrem Ljuba Stanković ipak odlučio da se oproba. Sleteo je devet kilometara pre jezera i, uprkos dugoj deonici pešačenja, stigao do cilja na vodi posle tri sata – za šta je dobio posebnu nagradu za upornost i hrabrost.

Foto: Skyrunning Serbia

Na vodi je usledila prava bitka. Plivači su startovali zajedno i savladali poludistancu „Ironman“ dužine 1,9 km. Pobedu je odneo Vladimir Danko iz tima Alma Mons sa vremenom 28 minuta i 43 sekunde, učvrstivši prednost svog tima.

Potom su kajakaši preuzeli štafetu i savladali 5 km. Rekord je oborio Vojin Rudević sa vremenom 21 minut i 47 sekundi, još jednom potvrdivši dominaciju tima Alma Mons.

Na kraju, bicikliste je čekala izuzetno zahtevna staza od 32 km sa brojnim usponima i tehničkim deonicama. Pobedu je odneo sjajni makedonski biciklista Goran Kuzmanovski iz tima ExTrem, sa vremenom 1 sat i 42 minuta.

Foto: Skyrunning Serbia

Zvanični rezultati timova (2025, bez paraglajding segmenta):

1. Alma Mons – 3 sata i 31 minut

2. Kvritus – 4 sata i 30 sekundi

3. Podvig – 4 sata i 3 minuta

SAMO DVE OVAKVE TRKE U SVETU

Postoje samo dve ovakve trke u svetu – „Dolomitenmann“ u Italiji i „4 Elements“ u Srbiji na planini Rtanj, sa startom i ciljem kod hotela Ramonda. Manifestaciju su organizovali Savez ekstremnih sportova Srbije, Skajraning Srbija i Paraglajding klub Zlatibor, uz podršku hotela Ramonda, Fondacije Mozzart, Eko Step peleta, Eko Toys-a, Kings Choice-a i hladnjače Brestovik. Zvanično merenje vremena obezbedio je Garmin Srbija, a zvanično vozilo manifestacije bila je Dacia.