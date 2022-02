BRUTALNA OCENA RADETA BOGDANOVIĆA: Dušan Vlahović je već sada KOMPLETAN IGRAČ, nije kao PANČEV za koga je radio ceo tim

Rade Bogdanović poznat je kao čovek bez dlake na jeziku. Njegove analize fudbalskih prilika u Srbiji i Evropi su iskrene, jedinstvene i unikatne. Neko bi rekao i brutalne.

foto: Printscreen

Rade Bogdanović oduševljen je partijama Dušana Vlahovića u dresu Juventusa. Čovek koji je cepao mreže u dresovima Atletika iz Madrida, Verdera i čiji je transfer iz japanskog Džef junajteda u prestonicu Španije bio težak 17.400.000 evra, te 1997. godine, nema dilemu kada je Dušan Vlahović u pitanju.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zanimljivo poređenje izneo je Rade Bogdanović. Dušana Vlahovića ocenio je korisnijim fudbalerom od Darka Pančeva, čovekom koji je poneo Zlatnu kopačku u sezoni 1990/1991 sa 34 postignuta gola i fudbalerom koji je postigao odlučujući gol u penal seriji za Crvenu zvezdu, u finalu Kupa evropskih šampiona u Bariju protiv Olimpika iz Marselja.

- Ako pričamo o klasičnom špic igraču, mislim da Srbija u novije vreme, a to je za mene 30 do 40 godina unazad, nije imala boljeg špica! Ako malo bolje pratimo Dušana, onda vidimo da je neverovatna radilica za tim. A, usput daje i golove. (smeh) A to priznaćete nije lako. Radi se o kompletnom igraču kojeg izbacuje tim. On nije centarfor kao Pančev da moraš da radiš za njega. On radi za tim, a pri tom ima sjajne indivdualne poteze - rekao je Rade Bogdanović za Kurir i dodao:

foto: Profimedia

- Ako se setimo kako je poslednje dve utakmice Vlahović odigrao za Srbiju, biće nam jasne neke stvari. Imao je više pretrčanih kilomatara kao centarfor od veznih igrača. Kad je tako, onda nije ni čudo što je u Juventusu i što je toliko i plaćen. Plus, levonog je, a to je dodatni kvalitet. Na njemu se vidi boravak od četiri godine u Fjorentini, gde je još više napredaovao, a tek ga ono najbolje čeka u Juventusu.

Kurir sport/A. Radonić