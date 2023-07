POTPISI NA BANOVOM BRDU! Ergelaš i Nikčević produžili ugovore sa Čukaričkim!

Po povratku sa priprema sa Bleda, u upravi Čukaričkog su odlučili da produže ugovore sa dvojicom igrača koji su iz Omladinske škole stigli do prvog tima. Bojica Nikčević se obavezao na vernost Brđanima do 2026, a Mitar Ergelaš do 2025. godine.

Nikčević je rođen 2000. godine, igra na poziciji ofanzivnog veznog, a u Čukaričkom je posle kadetske i omladinske selekcije debitovao za prvi tim u sezoni 2019/20. Bio je na pozajmicama u Radničkom iz Pirota i Novom Pazaru, odakle se vratio u Čukarički. Tokom priprema u Sloveniji ostavio je odličan utisak, pa je saradnja sa belo-crnima produžena na još tri godine.

Ergelaš je rođen 2002. godine, nekadašnji je mladi reprezentativac Srbije, a takođe je prošao mlađe selekcije Čukaričkog, pre nego što je u sezoni 2021/22 debitovao za prvi tim. Prošle sezone bio je na pozajmici u Novom Pazaru, gde će ostati i u narednoj sezoni.

Kurir sport