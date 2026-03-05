Slušaj vest

Nenad Lalatović priznao je u razgovoru za Kurir da mu prija boravak u Novom Pazaru i da se pronašao u tom gradu.

Pored profesionalnih obaveza u fudbalskom klubu, Nenad Lalatović ima malo slobodnog vremena, ali to što ima provodi u manastiru Đurđevi Stupovi.

Nenad Lalatović sa igumanom Gavrilom, starešinom manastira Đurđevi stupovi u Rasu Foto: Privatna arhiva

Lalatović se preporodio

Nenad Lalatović ne krije da mu prija boravak u manastiru, gde spava makar jednu noć svake nedelje, a potom odlazi na liturgiju. Po prvi put u životu odlučio je da izdrži ceo post i da tako dočeka praznik Vaskrsenja Hristovog - Vaskrs, koji se ove godine slavi 12. aprila.

Nenad Lalatović otkrio je Kuriru da duhovni mir pronalazi u društvu igumana manastira Đurđevi Stupovi oca Gavrila.

- Otac Gavrilo je moj duhovnik, mnogo mi znači što provodim vreme sa njim. Uradio je mnogo za Đurđeve stupove. Svake nedelje spavam po jednu noć u manastiru, a onda idem na liturgiju. Sada postim, prvi put ceo post - rekao je Nenad Lalatović i nastavio:

- Nikada to nisam radio ranije. Ovde sam pronašao svoj mir, lepo mi je, zadovoljan sam. Moram da kažem da boravak u manastiru Đurđevi stupovi i razgovori sa ocem Gavrilom utiču na moj duhovni mir i psihu.

Iguman manastira Đurđevi Stupovi Gavrilo sa prijateljima kojima je pomogao u izgradnji džamije Foto: Printskrin

Simbolična donacija i veliko delo

A, ko je zapravo otac Gavrilo? Starešina manastira Đurđevi Stupovi je čovek kojeg cene u Starom Rasu, podjednako pravoslavni i muslimani. Otac Gavrilo Božinović donirao je u avgustu 2025. godine 1.000 evra za asfaltiranje puta do džamije u selu Lukocrijevo, nedaleko od Novog Pazara. Simbolična donacija, ali veliko delo. Na istom putu, samo dalje nalazi se manastir Svete Varvare iz 15. veka, podignut u vreme Nemanjića, danas metoh manastira Đurđevi Stupovi.

- Put je neophodan, ne samo za vernike, nego i za turiste. Ovaj manastir je deo kulturne celine Stari Ras sa Sopoćanima, pod zaštitom svetske kulturne baštine UNESKO. Verski turizam je glavni adut Novog Pazara, a do ovde se teško dolazi - objasnio je otac Gavrilo.

Kako je naveo iguman Gavrilo, ovaj čin učinio je u ime Srpske pravoslavne crkve i manastira Sveta Varvara, kao izraz komšijske brige, međusobnog poštovanja i zajedničkog života.

- Pomažemo ono što je od koristi svima, bez obzira na to da li vodi do crkve, džamije ili kuće nekog komšije. Put je za sve, kao i dobri odnosi među ljudima - izjavio je otac Gavrilo za Portal A1.

Zahvalnost muslimanskog življa

Gest oca Gavrila naišao je na zahvalnost i divljenje meštana Lukocreva, koji ističu da ovakvi postupci jačaju poverenje i zajedništvo u sredinama u kojima različite vere i nacije žive jedni pored drugih. Otac Gavrilo poznat je po inicijativama koje spajaju ljude, od pomoći socijalno ugroženima, do podrške omladini i projektima koji prevazilaze verske i nacionalne granice.

Njegova podrška, kako često ističu oni koji ga poznaju, nikada ne traži ništa zauzvrat, osim ljudskosti. Njegov gest pozdravio je imam Džemil efendija Destanović.

- To je Novi Pazar, gde Bošnjaci i Srbi, pravoslavci i muslimani, zajedno grade puteve, mostove i poverenje - poručili su građani koji su dočekali ovu vest sa oduševljenjem.

U vremenu kada su razlike često izgovor za podelu, ovaj čin pokazuje da različitost ne mora biti prepreka, već upravo bogatstvo koje treba da čuvamo i negujemo.