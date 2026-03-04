Slušaj vest

Barselona je rezultatom 3:0 na stadionu Kamp Nou pobedila Atletiko u revanšu polufinala Kupa kralja, ali je uprkos tom trijumfu ostala bez plasmana u borbu za trofej pošto je rezultat prve utakmice bio 4:0 za Atletiko.

Madriđani su posle uništavanja Katalonaca u prvoj utakmici došli u situaciju da strepe za prolazak, ali to nije smetalo Grizmanu da posle utakmice likuje i provocira.

1/8 Vidi galeriju Antoan Grizman Foto: Manuel Blondeau/AOP.Press / imago sportfotodienst / Profimedia, Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, EPA-EFE/JUANJO MARTIN

Francuz je posle meča na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju na kojoj se vidi kako slavi pobedu dok iza njega dvojica fudbalera Barselona leže na terenu sa rukama na glavi.

"Da li je ova fotografija previše?", napisao je iskusni ofanzivac.

Grizman je u Atletiku igrao od 2014. do 2019. godine kada je prešao u Barselonu za 120 miliona evra, ali se tamo nije najbolje snašao i posle dve sezone se vratio u Atletiko. Prvo na pozajmicu, a potom je njegov ugovor otkupljen za 22 miliona evra.

Objava posle plasmana u finale je bila njegov odgovor Barseloni za objavu iz marta 2025. godine kada su Katalonci pobedili Atletiko rezultatom 4:2 u prvenstvu.

"Ova fotografija je previše", napisao je uz objavu slavni klub.

Bonus video: