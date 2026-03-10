Slušaj vest

Kilijan Mbape je i dalje van stroja, a opet se pojavljuju različite informacije o periodu njegovog oporavka.

Naime, Marka je na svojoj naslovnici lansirala upravo Mbapea sa porukom da će Francuz biti spreman za revanš sa Mančester sitijem narednog utorka.

Ipak, iz Mbapeovog kampa su ponovili da ne žele da žure sa povratkom i da će Francuz biti na terenu kada bude potpuno spreman i siguran da ne rizikuje težu povredu.

Izvori iz Pariza uveravaju da je Mbapeov glavni cilj da ne ugrozi svoj nastup na Mundijalu i da ne sme da rizikuje ako se po drugi put ranije vrati na teren.

On je početkom godine odlučio da se vrati pre potpunog oporavka, bol u kolenu se vratila i situacija se dodatno pogoršala.

Izgubio je poverenje u lekarski tim Real Madrida, pa je ovaj put odlučio da bude znatno oprezniji.

Real Madrid dočekuje Siti u sredu, pa je revanš šest dana kasnije, reklo bi se da je kratak period između da bismo znali da će Embape sigurno biti spreman za drugi meč...

