Hrvatski stručnjak je prvi trener koji je na prve četiri utakmice doživeo četiri poraza
HRVAT OBORIO NEGATIVAN REKORD: Igor Tudor boldovanim slovima upisan u istoriju
Fudbaleri Totenhema doživeli su pravu katastrofu na gostovanju Atletiku u Madridu u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.
Madriđani su rezultatom 5:2 savladali premijerligaša i naneli mu jedan od najtežih poraza u istoriji.
Igor Tudor Foto: marco iacobucci / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Totenhem je, računajući sva takmičenja, prvi put u istoriji doživeo šest uzastopnih poraza.
No, crno veče za londonske "Pevce" obeležio je i trener Igor Tudor. Hrvatski stručnjak će crnim boldovanim slovima biti upisan u istoriju kluba kao prvi trener koji je na prve četiri utakmice doživeo četiri poraza.
Postoje mišljenja da je poraz u Madridu bio poslednji koji će Tudor doživeti na klupi Totenhema, a šuška se i da će ga zameniti Tijago Mota.
