ČOVEK KOJI SE POSVAĐAO SA SVIMA! Bacao TANGE na klupu rivala, PONIŽAVAO Željka Obradovića! Najveći SKANDAL MAJSTOR u svetu košarke

Dimitris Janakolupos je jedna od najkontroverznijih ličnosti koji su zakoračili u košarku. Predsednik Panatinaikosa je funkciji prvog čoveka atinskog kluba nasledio od svog oca Pavlosa, a poznat je kao čovek koji je veoma zamerljiv i nema dlake na jeziku. Taj njegov karakter ga je često dovodio do mnogih skandala po kojima je ovaj čovek postao prepoznatljiv. U skladu sa tim Kurir Vam donosi sve skandale grčkog milionera.

Svađa sa Željkom Obradovićem

Kada je 2012. godine Željko Obradović nakon 13 godina napustio PAO i otišao u Fenerbahče Janakopulos uopšte nije bio srećan i to je zamerio srpskom treneru. Iako je često isticao da Željka poštuje kao oca imao je neke nepristojne i neumerene komentare na društvenim mrežama gd se često oglašava. Tako je 2018. godine uporedio Obradovića sa patlidžanom.

Dimitris se rugao Obradoviću poredeći ga sa patlidžanom, zbog boje lica koju najtrofejniji trener Evrope dobije kada se iznervira.

"Pre dve nedelja kada je Fener (koji poštujem kao klub) izgubio meč, postavio sam patlidžan na lice vašeg trenera koga mrzim iz poznatih razloga. Patlidžan je ljubičaste boje i u Grčkoj se to kaže melicani što u bukvalnom prevodu znači ljubičasto. To ni na koji način nije uvreda za vaš tim... To je šala koja postoji u Grčkoj za boju lica koju vaš trener ima kada je ljut ili uznemiren. Video sam da ste pre nekoliko dana posle pobede protiv Panatinaikosa postavljali patlidžane. Ovo sam prihvatio kao deo sportskg humora", napisao je Janakopulos na Instagramu.

Grk je u jednom intervjuu čak i rekao da je za njega Željko Obradović mrtav.

Ipak i pored velikog broja teških reči razmenjenih između njih dvojice pomirili su se 2018. godine nakon smrti Dimitrisovog oca, Pavlosa na memorijalnom turniru u njegovu čast gde je srpski trener gostovao sa Fenerbahčeom.

Trener Fenerbahče Željko Obradović, isticao je na konferenciji za novinare pred turnir "Pavlos Janakopulos," da je imao sjajan odnos sa bivšim vlasnikom kluba.

"Hvala na pozivu. Za mene lično ovo je veoma posebno jer sam proveo 13 godina sa Pavlosom i njegovom porodicom. Uradio je mnogo za evropsku košarku, a ne samo za Panatinaikos. On me je naučio mnogim stvarima. Govorio je sam o životu, o vrednosti života i stvari koje sam govorio samo sa bliskim osobama. Ne mogu da izrazim osećanja, ali sam veoma srećan što sam ovde", rekao je Obradović.

Prepucavanja sa Evroligom

Tokom godina Janakopulos je postao poznat po ratu koji je vodio sa Evroligom i Đordijem Bartomeuom koji je bio predsednik. Nezadovoljan tretmanom Evrolige prema njegovom klubu često je prozivao i kritikovao Evroligu, a čak je hteo i da istupi sa Panatinaikosom 2018. godine.

Janakopulos je kažnjen sa godinu dana zabrane ulaska u dvoranu kada se igraju evroligaški mečevi. Tako drakonski je kažnjen zbog verbalnih napada na Evroligu i sudije.

Međutim, kontroverzni gaza atinskog kluba nastavio je borbu.

Na "Instagram" je podelio sliku na kojoj su prvi čovek Evrolige Đordi Bartomeu, sudija Đanluiđi Lamonika, precrtani logo elitnog takmičenja, kao i precrtani znak sa novcem na kome se nalazi lik Bartomeua.

Ispod te montaže vidi se transparent navijača na kome piše:

"Samo oni koji imaju pare mogu da dobiju meč. Prestanite da nameštate utakmice... Evroliga mafija"- istakao je tada grčki biznismen.

Iste godine nakon ispadanja Panatinaikosa iz plej-ofa Evrolige, Janakopulos je nastavio rat i bez dlake na jeziku komentarisao suđenje i prvog čoveka Evrolige.

Janakopulos je kivan zbog odnosa Evrolige i poručio je Bartomeu preko Instagrama da će se boriti sve dok funkcioner Evrolige ne napusti mesto prvog čoveka elitnog takmičenja.

"Činjenica da si postigao svoj cilj u nameri da izbaciš Panatinaikos, kroz tvoj namešteni sistem u sprezi sa sudijama, ne znači da si se izvukao. Sada će pritisak zbog svega što je u vezi sa sudijama, neadekvatnih dugogodišnjih poslovnih rezultata, zbog tvojih nezavisnih sudija i načina poslovanja, biti još jači i konstantniji. Sve dok ne podeseš ostavku ili budeš otpušten", napisao je Janakopulos.

Hteo da kupi Partizan

Janakopulos je u jednom razgovoru za grčke medije istakao da je 2016. godine imao želju da kupi Partizan, ali da mu je tražen novac "ispod stola", a napao je i selektora Srbije Sašu Đorđevića.

- Partizan je veliki klub, navijam za njih u ABA ligi. Bio sam spreman da ga kupim pre dve godine, međutim, neki ljudi su tražili pare "ispod stola", pa je stvar, nažalost, propala - rekao je Dimitris Janakopulos odgovarajući na pitanje da li će crno-beli zatražiti specijalnu pozivnicu od Evrolige ako PAO napusti to takmičenje.

Za bivšeg selektora reprezentacije Sašu Đorđevića rekao je da je vrhunski igrač, ali veoma loš čovek.

Saša Ðorđević je najgore ljudsko biće koje sam sreo u svom životu, neverovatan igrač, ali jako, jako loš čovek. On je sramota za vašu veliku naciju: hipokrit, lažov i lopov! - osuo je drvlje i kamenje Janakopulos.

Crvene tange

Ni ovde nije kraj incidenata kontroverznog Grka, jer je 2018. godine u polufinalu Kupa Grčke bacio crvene tange na klupu ljutog rivala Panatinaikosa.

Polufinalna utakmica je prekinuta nakon što su igrači Olimpijakosa početkom treće četvrtine odbili da nastave da igraju zbog suđenja. U prvih 20 minuta meča imali su velikih prigovora na suđenje.

Nakon što su im za samo 28 sekundi igre u trećoj deonici dosuđene tri lične greške, odlučili su da napuste parket. Rezultat je bio 40:25 u korist Panatinaikosa.

Celu situaciju dodatno je začinio kontroverzni gazda PAO-a, Dimitris Janakopulos, koji je na klupu ljutog rivala stavio crvene tange i tako poslao jasnu poruku svom najvećem rivalu.

"To je nedopustivo! Pobeđuješ ili gubiš na parketu. Isgleda da nemaju da daju plate igračima, bacili su peškir i sad kažu da im sudije ne valjaju. Možda familija Angelopulos želi da napusti Olimpijakos, pa hoće sve da svale na sudije", rekao je prvi čovek Panatinaikosa.

