Mladi Španac je u meču koji je trajao četiri seta bio bolji od Đokovića u finalu Australijan opena. Bilo je ovo prvo finale Karlosa Alkaraza u Melburnu i odmah je stigao do trofeja.

Sada momak rođen 2003. godine može da se pohvali da je osvojio sva četiri Grend slema.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

To je i uradio Španac nakon finala i ceremonije dodele pehara.

Na kameru je, za kraj, napisao sledeće:

"Posao završen, 4/4 kompletirano".

Alkaraz je prethodno po dva puta osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju Es Open. Za sada je izgubio samo jedno Grend slem finale i to 2025. godine kada je na Vimbldonu od njega bio bolji Janik Siner.

Njegov učinak u finalima je sedam pobeda i jedan poraz.

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport