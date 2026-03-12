Španac ima utisak da rivali protiv njega uvek prikažu svoj najbolji tenis.
"PONEKAD MI SE ČINI DA IMAM METU NA LEĐIMA" Zanimljiva izjava Alkaraza: Dosadilo mi je da igram protiv Federera u svakom meču!
Zanimljivu izjavu dao je Karlos Alkaraz američkim novinarima u Indijan Velsu.
Masters u Indijan Velsu 2026, Karlos Alkaraz Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia
Španac je na svojoj koži osetio ono nepisano pravilo da slabije rangirani igrači najbolje igraju protiv najboljih.
"Dosadilo mi je da u svakom meču igram protiv Federera" kaže Alkaraz i dodaje:
"Ponekad mi se čini da svi protiv mene igraju najbolje što mogu. Ne znam da li se to samo meni čini ili je stvarno tako. Kada bi igrali svaki meč kao sa mnom, bili bi mnogo bolje rangirani. To je ono što me ponekad brine i o čemu razmišljam kada igram. Ponekad se osećam kao da imam metu na leđima".
Alkaraz je istakao da mora to da prihvati i da nastavi da igra najbolje što može.
