Slušaj vest

Zanimljivu izjavu dao je Karlos Alkaraz američkim novinarima u Indijan Velsu.

Masters u Indijan Velsu 2026, Karlos Alkaraz Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Španac je na svojoj koži osetio ono nepisano pravilo da slabije rangirani igrači najbolje igraju protiv najboljih.

"Dosadilo mi je da u svakom meču igram protiv Federera" kaže Alkaraz i dodaje:

"Ponekad mi se čini da svi protiv mene igraju najbolje što mogu. Ne znam da li se to samo meni čini ili je stvarno tako. Kada bi igrali svaki meč kao sa mnom, bili bi mnogo bolje rangirani. To je ono što me ponekad brine i o čemu razmišljam kada igram. Ponekad se osećam kao da imam metu na leđima".

Alkaraz je istakao da mora to da prihvati i da nastavi da igra najbolje što može.

Ne propustiteTenisBRAZILAC OZBILJNO NAMUČIO SINERA! Italijan posle dva taj-brejka izborio plasman u četvrtfinale!
Janik Siner u Indijan Velsu
TenisZVEREV RASTUŽIO DOMAĆU PUBLIKU: Nemac preko Tijafoa do četvrtfinala Indijan Velsa
Aleksander Zverev
TenisSABALENKA OČEKIVANO: Beloruskinja preko Osake do četvrtfinala Indijan Velsa
Arina Sabalenka
TenisNOVAK ZAVRŠIO UČEŠĆE NA INDIJAN VELSU U DUBLU: Par Vašero/Rinderkneš posle dva seta obezbedio četvrtfinale
Novak Đoković

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole