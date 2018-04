FILMSKA PRIČA NAŠE VODITELJKE: Želela je da bude naučnik, a onda joj je OVAJ čovek PROMENIO život iz korena!

Jovana Janković Joksimović je skoro dve decenije pristuna na malim ekranima.

Potiče iz ugledne beogradske porodice. Kao mala nije želela da se bavi poslom na televiziji, već joj je želja bila da bude naučnik.

Sasvim slučajno je prošla na kastingu na koji se prijavilo više od šest hiljada ljudi, pa su je tada vodeći ljudi televizije sa nekolicinom mladih nada izabrali su za novo TV lice.

"Tata Jovan je profesor na Mašinskom fakultetu, ne znam da li sam po njemu dobila ime, to ga nikada nisam pitala. Verovatno da je bila neka varijanta da smo svi na J. Mama Jelena, tata Jovan i ja Jovana. Mama je saradnica za naučno-istraživački rad. Njih dvoje su stalno mene ubeđivali da kada učim sa drugaricama imam mnogo manje vremena da se družim. Nego da treba da učim sama i da idem lepo napolje da se igram sa svojim drugovima i drugaricama. I bili su negde upravu. Učila sam isključivo sama, čak su bili protiv toga da uzimam časove. Nisam imala privatne nastavnike, samo sam išla na engleski i francuski, što su roditelji insistirali da bude tako. U osnovnoj sam bila vukovac, a u srednjoj odličan đak. Nisam bila vukovac jer mi fizika nije išla od ruke", ispričala je Jovana u jednom intervju pre jedanaest godina.

"Nisam želela da upišem mašinstvo, niti Elektrotehnički fakultet što je bila najrelanija podloga za dalje obrazovanje. Onda sam želela da upišem Priordno matematički fakultet, tada su roditelji shvatili da neću moći da budem neki vrsan naučnik u Srbiji, jer je vreme u našoj zemlji tih godina bilo prilično loše. Tada su mi objasnili da moram da gledam i taj materijalni segment u životu. I da ću jedino moći da budem profesor matematike u nekoj školi ili fakultetu. Moja ideja je bila da radim u NASI, to su bile moje fantazije. Da je meni neko obećao NASU, verujte mi da bih se sa fizikom bez problema pomirila", iskrena je Jovana.



Na nagovor majke Jelene prijavljuje se na televizijski konkurs BK. I tada počinje njen novi život i ulazak na male ekrane koji će obeležiti njen život. U međuvremenu upisala je Ekonomski fakultet, ali nije želela da ide na predavanja.

" Mama je bila poptuno očajna, što ne studiram kako treba. Kada naviknete roditelje na to da ste odličan đak, da nemaju nikakve probleme na tu temu. Od jednom rešim da neću da učim i da meni te studije idu na živce. Taj način na koji je 2000. godine funkcionisao Ekonomski fakultet i to me je mnogo nervirao. Sve je delovalo kao da veliku količinu ljudi ubace u jednu prostoriju, malo bace suzavac pa ko prvi izleti na vrata taj će dobro proći. Uvedu vas u amfiteatar gde ima 800 ljudi, šta vi realno možete da čujete? Ništa. Šta možete da naučite? Ništa. Što ste na predavanjima? Morate da dođete. To me je deprimiralo. Rešila sam da ne idem na taj fakultet, te su moji roditelji posle iscrpnih razgovora shvatili da od ekonomije nema ništa. Onda je moja mama rekla: “Slušaj, ili ćeš da radiš ili da studiraš?" Onda sam rekla ok, radiću. Nisam mogla da se vratim na studije tehničkih nauka, jer kako bi sada njima rekla, bili ste u pravu. Nije išlo2, objanila je Jovana i otkrila kako je prvi put kročila u zgradu televizije "Politika", kada je jedan čovek u njenom životu promenio sve, a da pri tome ni dan danas ne zna ko je to bio:

"Tako mi je jednog dana rekla "Pošto si na Ekonomiji, na BK televiziji ima konkurs za nova lica i traže ljude za marketing. Ti se prijaviš tamo, daš svoj CV, kažeš da studiraš ekonomiju. Ne kažeš neuspšeno, već vrlo uspešno i onda oni tebe ubace tamo u marketing". Kako sam listala informacije o prijavi, shvatim da treba da se pošalje fotografija i da to uopšte nije konkurs za marketinške stručnjake na toj televiziji, već da je to konkur za nova lica. To je bio jedan čudan period koji je trajo dva-tri meseca. Meni je teča bio glavni urednik "Ilustrovane politike", a tetka mi je radila u "Bazaru". I onda sam otišla da se fotografišem u Bazar kod Belmonda, koji me je tada fotografisao. Rekao mi je: “Slušaj sada ćemo mi od tebe da napravimo lepoticu i bićeš primljena na tu televiziju”. Ja bez šminke. Napravio mi je te fotografije, dao mi je i krenula sam kući. Kako sam pošla, zaustavio me je neki čovek ispred zgrade i upitao ko sam. Pomislila sam da sam iznela te fotografije, a nisam smela. Nisam znala šta sam uradila. I on kaže da li biste radili na televiziji "Politika"? Mislim da je tada taj čovek bio direktor ili glavni urednik. Rekla sam kako ne bih, već imam CV za BK televiziju, a vrbuju me da pređem na "Politiku". Rekla sam u sebi "fenomenalno". Tog čoveka sam videla tada i više nikada, rekao je javite se tom i tom čoveku i idite kod njega na sastanak. Odmah sam alamirala tetku i teču. Krenula sam da idem na "Politiku" i na časove dikcije jedno dva meseca. Ali su oni meni rekli da imam šprah-feler i da nisam televizijsko lice i da ne bi trebalo tamo da radim. Zahvalila sam se i otišla, rekla sam nije to za mene. Međutim, onda su mi rekli, hajde ipak da probaš da radiš infomativni program koji se kod njih zvao “Dan”. Sela sam i onda su rekli, ne nije to dobro. Vidite vi kako ona ne zna to “š” dobro da izgovara. Onda sam defitivno rekla: "Odoh ja, nije ovo za mene". U roku od dva dana javili su mi se sa BK televizije da mi kažu da sam prošla na konkurs za nova lica među prvih 300 ljudi" objasnila je Jovana koja je istakla da se te godine na konkurus prijavilo više od šest hiljada ljudi.

"Došla sam kući i rekla roditeljima: ”Zvali su me sa BK televzije i rekli da sam ušla u 300 najboljih, ali su mi ovi sa "Politke" rekli da imam šprah-feler i da nisam uopšte televizična. Što da idem i da se maltertiram i da me na toj televiziji ubeđuju da nisam za to. Oni su rekli da idem i da to nije ništa strašno. Sećam se da smo na pet sekundi ulazili i da je tada Aleksandar Tijanić sedeo u fotelji iza kamere. Zoran Baranac i Anja Ranković radili su kratke intervju sa nama. Sede preko puta tebe, postave dva - tri pitanja i odeš kući. Hteli su da vide kako ti izgledaš kroz kameru. Došla sam jako besna, nenašminka, ljuta. Zvali su me u roku od deset dana da mi kažu da sam ušla u top 20, pa u 10 i na kraju Tijanić mi je u to vreme rekao: “Želim da ti prva od svih ovih ljudi počneš da se slikaš na televiziji, jer si ti najtelezivičnija osoba koju sam video u poslednje vreme”. I stvarno sam među prvima počela da radim emisiju koju su mi radili, a onda sam posle šest meseci počela sa celom ekipom. Nas su baš “bacili u vatru” kada je o informativnom programu reč. Bili su baš zahtevni, Anja Ranković urednica zabavnog programa je veoma zahtevna, što se ispostavilo jako dobro, danas kada se setim tog perioda, sam joj zahvalna. To su dragocene tri godine u mom životu, kada smo bili volonteri, naravno sve vreme. Radili smo bukvalno petnaest sati dnevno2, prisetila se Jovana.

"Nije to bio klasičan prelazak. Otišla sam sa BK televizije, dva meseca nisam radila ništa. Dobila sam poziv da dođem na RTS. Ali sam u tom periodu razmišljala da li uopšte više da radim na televiziji? Nekako sam smatrala, da ako treba da nastavim dalje, to isključivo bude na RTS, iako on tada nije imao poverenje koje danas ima. Iako nije bio kuća kakva je danas, jer ipak je trebalo neko vreme da obriše svoju prošlost i dođe na jednu vodeću poziciju na ovim prostorima. Šest meseci pre svega što se desilo, Tijanić je došao na RTS i onda me je pozvao. "Voleo bih da radim jutarnji program, ti imaš posao? Treba da te prevedemo sa BK. Ti si moj veliki transfer, dobro došla". I onda me je odmah upoznao sa Srđanom, tada smo se prvi put videli", prisetila se pre 11 godina Jovana kojoj je danas kolega Predojević venčani kum.

"On je radio na B92 i prešao je na RTS. Rekao je Tijanić: “Vi ćete biti odličan tandem, verujem u vas dvoje. Mislim da sam pronašao dvoje ljudi koji će se dobro slagati i koji će super raditi. Slični ste po karakteru i oboje ste ambiciozni”. Stvarno je bio pravu, odlično smo počeli da se slažemo posle prvih nedelju dana. I dobili smo da radimo pet dana jutarnji program. U isto vreme Srđan je bio uredik beogradskog programa. To je bio užasno veliki posao. Taj posao niko nije hteo da radi. Mislim da su svi bili u šoku kada su videli da smo Srđan i ja to prihvatili da radimo pet dana u nedelji. Tada je taj naš program bio najgledaniji", dodala je Jovana.

